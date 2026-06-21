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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كعب ميسي ولا إيه؟.. أحمد موسى يستعرض مهاراته الكروية مع أسامة عرابي وتامر عبد الحميد على الهواء

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

دخل الإعلامي أحمد موسى في أجواء كروية مميزة قبل انطلاق إحدى فقرات برنامج «على مسئوليتي»، حيث شارك في فقرة تسخين واستعراض للمهارات الكروية برفقة نجمي منتخب مصر السابقين أسامة عرابي وتامر عبد الحميد.

أجواء من المرح والحماس

وعرض موسى خلال تقديم البرنامج المذاع على قناة «صدى البلد» مقطع فيديو يوثق لحظات تبادل الكرات بين الثلاثي في أجواء من المرح والحماس، قبل بدء الحوار المخصص للحديث عن الشأن الرياضي.

وأظهر الفيديو مهارات اللاعبين السابقين إلى جانب مشاركة أحمد موسى في التمريرات واستعراض بعض اللمسات الفنية، حيث نجح في تمرير الكرة بطريقة بالكعب قبل أن يسددها، ليعلق مازحًا: «كعب ميسي ده ولا إيه؟».

أحمد موسى الشأن الرياضي الإعلامي أحمد موسى

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