أحمد موسى يدعم الفراعنة قبل مواجهة نيوزيلندا: الليلة موعد كتابة التاريخ

أكد الإعلامي أحمد موسى دعمه الكامل للمنتخب الوطني قبل مواجهته المرتقبة أمام نيوزيلندا في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن منتخب مصر سيخوض اللقاء مرتديًا زيه الرسمي، داعيًا الجماهير المصرية إلى مساندة الفراعنة بكل قوة.

رسالة تحفيزية للجماهير

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «كلنا نلبس تيشيرت منتخبنا»، في رسالة تحفيزية للجماهير المصرية قبل المباراة المهمة.

تحقيق إنجاز جديد

ووجه الإعلامي رسالة خاصة إلى المدير الفني للمنتخب حسام حسن، مطالبًا إياه بقيادة الفريق نحو تحقيق إنجاز جديد، قائلًا: «عاوزينك تكتب تاريخ لك ولمصر وللمنتخب الليلة».

صناعة الفارق وتحقيق ما ينتظره

كما أعرب موسى عن ثقته في نجوم المنتخب، متمنيًا أن يقدم عمر مرموش أداءً مميزًا خلال اللقاء، وأن ينجح في صناعة الفارق وتحقيق ما ينتظره الجمهور المصري منه في مواجهة نيوزيلندا.

إسعاد الجماهير المصرية

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية المباراة، معربًا عن أمله في أن ينجح المنتخب الوطني في إسعاد الجماهير المصرية وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز طموحات الفراعنة في البطولة.