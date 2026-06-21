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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: لن نسمح بالإساءة لأحمد أبو الغيط

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل موقفه من صحفية سورية حاولت الإساءة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مؤكدًا أنه تدخل للرد عليها بشكل مباشر وعدم السماح بتوجيه أي إساءة له خلال أحد الفعاليات التي أُقيمت في السعودية خلال فترة حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

دور جامعة الدول العربية

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه استأذن للرد على الصحفية في حينها، متسائلًا عن مدى معرفتها بدور جامعة الدول العربية وأهمية منصب أمينها العام.

تأسيس الجامعة العربية 

وأكد الإعلامي أن أحمد أبو الغيط يُعد من أفضل من تولوا هذا المنصب منذ تأسيس الجامعة العربية في أربعينيات القرن الماضي، واصفًا إياه بأنه “رجل دولة وتاريخ”.

وأضاف أن الملايين في العالم العربي يقدّرون ما قدمه أبو الغيط خلال مسيرته الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اختاره لمنصب الأمين العام تقديرًا لكفاءته وخبراته الطويلة.

وأوضح موسى أن أبو الغيط يشارك في العديد من الفعاليات والاحتفالات الرسمية إلى جانب الرئيس السيسي، حتى تلك التي لا ترتبط مباشرة بمهام الجامعة العربية، مؤكدًا أنه شخصية “رفيعة المستوى ومحترمة”.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الرئيس السيسي استقبل السفير نبيل فهمي، المرشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية اعتبارًا من يوليو المقبل، واصفًا إياه بالدبلوماسي المخضرم.

بشار الأسد أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى أحمد أبو الغيط السيسي جامعة الدول العربية

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