التدريب المصري التركي يثير اهتمام إسرائيل.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

علق الإعلامي أحمد موسى على فعاليات التدريب المصري التركي المشترك للقوات الجوية بين البلدين.

وقال أحمد موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد،: «إسرائيل متابعة العلاقات المصرية التركية، وخاصة التدريبات بين الجيشين».

خريطة التحالفات الدولية

وأضاف أحمد موسى: «الإعلام الإسرائيلي بيقول إن هناك مخاوف من التدريب المصري التركي الجوي، وأنه إعادة لخريطة التحالفات الدولية، وإسرائيل قلقانة من أي حاجة تتعلق بالجيش.. بتعمل مناورات أو اتفاق؛ يبقوا قلقانين».

وأكد أحمد موسى: «عملنا تدريبات كثيرة مع تركيا، لكن المرة دي في مصر.. اللي عاوز يشوف يشوف، واللي عايز يقلق؛ بقول له: اقلق.. أنت حر».