منة فضالي: أفكر في الاعتزال والسفر خارج مصر

كشفت الفنانة منة فضالي عن مجموعة من آرائها وتصريحاتها الفنية والشخصية، خلال لقاء إذاعي عبر برنامج «لمن يهمه الفن» مع الإعلامية أميرة نور عبر إذاعة «نغم إف إم»، تناولت خلاله مواقفها من الفن والحياة، إضافة إلى بعض تفاصيل أعمالها الحالية.

منة فضالي تتحدث عن رغبتها فى الاعتزال

وأعربت منة فضالي عن تفكيرها الجاد في الاعتزال والسفر خارج مصر، مشيرة إلى رغبتها في الابتعاد عن الضغوط، والتفكير في بدء حياة جديدة قد تشمل مشروعًا مختلفًا مثل فتح مطعم، على حد تعبيرها.

وفيما يخص مسيرتها الفنية، أكدت أنها أصبحت تميل إلى اختيار الأدوار المركبة والمعقدة، بعد نضجها الفني، مشيرة إلى أنها لا ترفض النقد، لكنها ترفض تمامًا التجريح في الفنانين.

منة فضالي تتحدث عن مشروع تتمني تنفيذه

وكشفت منة فضالي عن مشروع فني تتمنى تنفيذه إذا خاضت تجربة الإنتاج، موضحة أنها تحب فكرة فيلم كرتوني مدبلج يشارك فيه عدد من نجوم الصف الأول، كما عبّرت عن رغبتها في تقديم عمل عن الفنانة الراحلة مديحة كامل.

وأكدت منة فضالي حبها للعمل مع الفنان تامر حسني، قائلة إنها توافق على أي عمل يجمعهما دون تردد، كما أشارت إلى إعجابها بعدد كبير من نجوم السينما مثل كريم عبد العزيز ومنى زكي وأحمد عز.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أهمية احترام المهنة الفنية، منتقدة ما وصفته بتراجع ثقافة الاحترام في الوقت الحالي مقارنة بالأجيال السابقة.

أعمال منة فضالي

وشاركت منة فضالي فى ماراثون رمضان 2027 بمسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.