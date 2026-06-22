وليد الفراج يعلن وفاة والده.. موعد الجنازة والعزاء

أعلن الإعلامي السعودي وليد الفراج وفاة والده، الشيخ محمد سعد الفراج، عبر منشور نشره على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، نعى فيه الفقيد بكلمات مؤثرة، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

وحرص الفراج على تلاوة آيات من القرآن الكريم في منشوره، سائلًا المولى عز وجل أن يسكن والده فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب.

وأوضح أن صلاة الجنازة ستقام غدًا الاثنين 22 يونيو عقب صلاة العصر في جامع الفرقان، على أن يوارى جثمان الفقيد الثرى في مقبرة الدمام الواقعة على طريق مطار الملك فهد.

كما أشار إلى أن مراسم العزاء ستُقام للرجال في القاعة الفضية، وللنساء في القاعة البرونزية، داعيًا الجميع إلى الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.