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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجماهير تعطل وصول بعثة الأهلي لأرض ملعب مباراة صن داونز

فريق الأهلي
فريق الأهلي

فشل رجال الأمن في جنوب إفريقيا في السيطرة على جماهير صن داونز التي تكدست بأعداد غفيرة في الطريق المؤدي من فندق إقامة بعثة الأهلي إلى ملعب سوكر سيتي الذي تقام عليه مباراة الفريق أمام صن داونز، وهو ما أدى إلى تعطيل وصول البعثة إلى ملعب المباراة.

وتسبب مسئولو نادي صن داونز الجنوب إفريقي في تعطيل وصول حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب سوكر سيتي الذي تقام عليه مباراة الفريق أمام صن داونز.


واضطرت حافلة الأهلي إلى اتخاذ مسارات أخرى غير المسار المحدد للوصول إلى الاستاد؛ مما تسبب في إرهاق لاعبي الأهلي ومعاناتهم قبل المباراة.


واضطر الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيس البعثة في جنوب إفريقيا ومعه طارق قنديل وحسام غالي عضوي مجلس لإدارة وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة للنزول من الحافلات التي تقل البعثة؛ للحديث مع رجال الأمن لفتح الطريق أمام حافلة الأهلي؛ حتى تتمكن من الوصول إلى الاستاد، وتساءل الجميع عن عدم وجود الأعداد الكافية من رجال الأمن في جنوب إفريقيا لتأمين تحرك بعثة الأهلي من فندق الإقامة إلى الاستاد.
ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر اليوم على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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