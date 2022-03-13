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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

يمنع غثيان الحمل ومقوي للعظام .. 11 فائدة لماء الليمون للحامل

فوائد الليمون للحامل
فوائد الليمون للحامل

طعم الليمون المنعش يمكن أن يخفف من غثيان الصباح عند النساء الحوامل، ومع ذلك ، فإن الكثيرين لديهم فضول لمعرفة المزيد عن سلامة ماء الليمون أثناء الحمل، ماء الليمون باعتدال يعتبر آمنًا أثناء الحمل. يوفر فوائد صحية ،نستعرضها فى السطور التالية .

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فوائد ماء الليمون أثناء الحمل

1. الترطيب
وفقا لما نشره موقع هلثي قد يساعدك عصير الليمون على الحفاظ على رطوبتك أثناء الحمل لمنع حالات مثل الغثيان والصداع والوذمة والتشنجات والدوخة.

2. غثيان الصباح
وفقًا لمجلة نشرتها الكلية الأمريكية للممرضات القابلات ، فإن مص الليمون قد يساعد في التخفيف من الغثيان والقيء وجدت دراسة عشوائية أخرى أن استنشاق رائحة الليمون يمكن أن يقلل من الغثيان والقيء.


3. ضغط الدم
أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على مجموعة صغيرة من النساء الحوامل أن عصير الليمون مع محتواه من فيتامين سي يقلل من ارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل قد يؤدي محتوى فيتامين سي الموجود في الليمون إلى تقوية الأوعية الدموية وقد يلعب دورًا في تقليل ارتفاع ضغط الدم.

4. الهضم
من الطبيعي أن تعاني من مشاكل عسر الهضم أثناء الحمل. ماء الليمون علاج قديم قد يساعد في عسر الهضم.


5. الإمساك
وفقًا لكتاب طبخ الحمل الطبيعي من Sonali Ruder ، فإن تناول كوب واحد من عصير الليمون كل يوم يساعد على منع الإمساك.

6. المناعة
يُعتقد أن ماء الليمون يساعد في الوقاية من العدوى الشائعة مثل نزلات البرد والإنفلونزا وبعض أنواع الحمى. قد يساعد محتوى فيتامين سي في الليمون في تحسين آلية الدفاع الطبيعية لجسمك ومحاربة البكتيريا والفيروسات  .


7. صحة العظام
المدخول اليومي المرجعي (RDI) من الكالسيوم والمغنيسيوم أثناء الحمل هو 1000 و 350 ملليغرام في اليوم على التوالي يوفر ماء الليمون حوالي 26 مجم من الكالسيوم و 8 مجم من المغنيسيوم لكل 100 جرام وبالتالي قد يحسن من صحة عظام طفلك ونموها.

8. مدر للبول
يُعرف ماء الليمون بخصائصه المدرة للبول، قد يساعد في الحفاظ على وظائف الكلى الصحية.


9. يقلل من انتفاخ القدمين
يعتقد البعض أن تناول ملعقة من عصير الليمون مع الماء الفاتر يخفف الألم وقد يقلل من الوذمة.

10. مضادات الأكسدة
  يساعد ماء الليمون في التخلص من السموم من الجسم وقد يحميك من العدوى أثناء الحمل .


11. قد يخفف من المخاض
يعتقد الناس أن شرب عصير الليمون مع العسل يمكن أن يساعد في تخفيف المخاض. ومع ذلك ، لا يوجد دليل علمي. يمكنك تجربتها بالتشاور مع طبيبك.

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