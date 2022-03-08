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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طريقة تخليل الليمون في رمضان .. الاضاليا والمعصفر

طريقة تخليل الليمون
طريقة تخليل الليمون في رمضان

تعتبر طريقة تخليل الليمون في رمضان من المقبلات التي يطلبها الكثيرون بجانب الإفطار، ويعتبر الليمون المخلل من فواتح الشهية التي لها مذاق مختلف وشهي، وبالرغم من ذلك يمكن تحضيره في المنزل بطرق وخطوات مختلفة، وفيما يلي سنقوم بتوضيح طريقة تخليل الليمون في رمضان .

 

طريقة تخليل الليمون في رمضان

 


طريقة تخليل الليمون المسلوق للشيف حسن

 

مقادير طريقة تخليل الليمون المسلوق للشيف حسن :
كيلو واحد من الليمون الأصفر ذو حجم كبير.
لتران من الماء.
خمسين جرام من قطع الثوم .
أربعة ورقات من ورق اللورا.
نصف كيلو من عصير الليمون.
مائة جرام من حبة البركة.
خمسين جرام من العصفر.
جرام واحد من الزعفران.
خمسين جرام من قطع الفلفل الأحمر الحار.
ربع كيلو من الملح.
مائة مل من زيت الزيتون.
خمسة وعشرين جرام من الشطة الحارة المطحونة.

 


طريقة تخليل الليمون المسلوق للشيف حسن :
- يغسل حبات الليمون جيدا بالماء، ومن ثم تجفف جيدا.
- نقوم بشق حبات الليمون من الأعلى على شكل حرف اكس.
- نحضر كمية من الماء في إناء ونضعها على نار متوسطة الحرارة، ونتركها حتى تغلي جيدا.
- نضع حبات الليمون في الماء المغلي، ونتركها ستة دقائق حتى تغلي.
- نحضر إناء وضعي به كل من العصفر والزعفران وقطع الثوم وورق اللورا والملح وحبة البركة وزيت الزيتون، ونخلطهم مع بعضهم جيدا حتى يصبح الخليط متجانس.
- نرفع الليمون من الماء بعد أن يغلي ، وبعد ذلك قومي بتصفيته  .
- نقوم بحشو حبات الليمون بالخليط السابق، ونحضر  وعاء مخصص للتخليل، ونضع فيه حبات الليمون المحشوة.
- نضع الفلفل الأحمر الحار كما هو وسط الليمون، مع وضع كمية من الملح أيضا.
- نضع عصير الليمون على حبات الليمون في الوعاء، ومن ثم نغلق الوعاء بإحكام.
- نقوم برج الوعاء جيدا حتى تتجانس كل المكونات سويا، ثم نترك الوعاء مغلق لمدة شهر حتى ينضج تماما.

 

طريقة تخليل الليمون في رمضان

 

 

طريقة تخليل الليمون المسلوق

 

مقادير طريقة تخليل الليمون المسلوق :
كيلو ليمون بحجمٍ كبير. 
فص من الثوم. 
قرنان من الفلفل الأحمر الحار. 
ملعقتان صغيرتان من الكركم المطحون. 
ملعقتان صغيرتان من الكمون المطحون. 
محلول التخليل أربعة أكوبٍ من الماء. 
ربع كوبٍ من الملح الخشن. 
ملعقةٌ صغيرة من السكر. 
ربع كوب زيت زيتون للسطح. 

طريقة تخليل الليمون المسلوق :
- نغسل الليمون جيداً، ونتركه حتى يجف من الماء. نغلي كميةً وفيرةً من الماء، ثمّ نُضيف إليه الليمون، ونتركه ليغلي مدة عشر دقائق. 
- نرفع الليمون من الماء المغلي، ثم نضعه فوراً في الماء البارد، ويفضل أنْ يَكون في الماء بعض الثلج، ثم نتركه لمدة عشر دقائق أخرى ليبردَ تماماً. 
- نضع الليمون في الماء حتى يصفى جيداً، نقشر الثوم، ونقطعه إلى شرائح رفيعة جداً، نقطع الفلفل الحار إلى حلقاتٍ رفيعة. 
- نخلط الثوم، والفلفل، والكمون، والكركم معاً في وعاء جانبي، ونُذوّب الملح والسّكر في الماء جيداً. 
- نفتح قطع الليمون من المُنتصف، ونبدأ بحشوها حتى نَنتهي من كلّ الكمية. 
- نضع حباتِ الليمون المحشوة في وعاءِ التخليل، مع مراعاة عدم ترك فراغات واسعة بينها، حتى لا نَسمح بنمو البكتريا بينها. 
- نغمر الليمون بمحلولِ التخليل تماماً، ثمّ نغطي السطح بقليلِ من زيت الزّيتون. 
- نغلق الوعاء بإحكام، ثم نتركه لمدة أسبوع حتى ينضج تماماً، ثم يقدم.

 

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طريقة تخليل الليمون المعصفر 

 

مقادير طريقة تخليل الليمون المعصفر :
حبة البركة عصير الليمون  
كيلوغراما من الليمون الأصفر كبير الحجم من النوع الجيد ذو القشرة الناعمة  عصفر أو زعفران  
ملح 
زيت زيتون 
بضع حبات فلفل أخضر حار  
كل حبة ليمون ستحتاج لنصف ملعقة صغيرة ملح توزع بين الشقوق 

طريقة تخليل الليمون المعصفر :
يغسل الليمون جيدا، وننقعه في الماء البارد طوال الليل، ونقوم بعصر نصف كمية الليمون، ونقطع طرفي الليمونة قطع بسيط بسكين حاد شقي الليمونة بالسكين من فوق إلى المنتصف فقط 3 مرات متوازية .
نوزع بين الشقوق مقدار ملعقة صغيرة من حبة البركة، ونختم الحشو بربع ملعقة صغيرة من العصفر أو الزعفران، ونضع الليمون داخل برطمان التخليل المعقم مسبقا وخالي من البكتيريا .
- حينما ننتهي من حشو كل الليمون ورصه بالبرطمان، نقوم بسكب فوقها العصير حتى يمتلئ البرطمان إلى المنتصف وسوف تلاحظ بعد يومين أو ثلاث أن البرطمان امتلأ بالعصير على الآخر، ونقوم بتوزيع الفلفل الأخضر الحار بين حبات الليمون.
- قم نثوم بإضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، و تقفل جيدا البرطمان، مع وضع طبقة من ورق القصدير من الأعلى قبل قفله لضمان عدم تسرب الهواء.
- نقوم بتحريك البرطمان بقلبه عدة مرات من فوق لتحت، ونحتفظ بالبرطمان في مكان دافئ و كل يومين ثلاثة نقوم برج البرطمان مدة صلاحيته طويلة وغالبا سيجهز الليمون بعد 4 أسابيع .

 

طريقة تخليل الليمون في رمضان

 


طريقة تخليل الليمون الاضاليا

 

مقادير طريقة تخليل الليمون الاضاليا :
حبة البركة
عصير ليمون
كيلوغراما ليمون أصفر أضاليا من النوع الجيد ذو القشرة الناعمة
عصفر أو زعفران
ملح
زيت زيتون
فلفل أخضر حار
كل حبة ليمون ستحتاج لنصف ملعقة صغيرة ملح توزع بين الشقوق.

 

طريقة تخليل الليمون الاضاليا :
- يغسل الليمون جيدا، وينقع في الماء البارد طوال الليل.
- يعصر نصف كمية الليمون مع تقطيع طرفي الليمونة بسيطا بسكين حاد.
- تشق الليمونة بالسكين من فوق إلى المنتصف فقط، 3 مرات متوازية.
- يوزع بين الشقوق مقدار ملعقة صغيرة من حبة البركة، ويختم الحشو بربع ملعقة صغيرة من العصفر والزعفران.
- توضع الليمونة داخل برطمان تخليل معقم مسبقا وخالي من البكتيريا، حينما تنتهي من حشو كل الليمون ورصه بالبرطمان اسكبي فوقه العصير حتى يمتلئ البرطمان إلى المنتصف.
- بعد يومين أو ثلاث يمتلئ البرطمان بالعصير على الآخر.
- يوزع الفلفل الأخضر الحار بين حبات الليمون.
- تضاف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ويغلق البرطمان جيدا ويستحسن وضع طبقة من الفويل فوقه قبل قفل البرطمان.
- لضمان عدم تسرب الهواء حركي البرطمان عدة مرات من فوق لتحت.
- يتم الإحتفاظ بالبرطمان في مكان دافئ وكل يومين ثلاثة يرج البرطمان، وغالبا ما سيكون الليمون الاضاليا جاهز خلال 4 أسابيع.

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