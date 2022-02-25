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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الليمون.. مشروب يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ

صدى البلد

يشار إلى ارتفاع ضغط الدم على أنه قاتل صامت لأنه يضغط بشدة على القلب دون أن ينتج عنه علامات تحذيرية صارخة. 

لذلك على الرغم من أن الحالة منتشرة في أنحاء العالم ، إلا أن الملايين لا يدركون أنهم مصابون.

 

 لحسن الحظ ، فإن إجراء تغييرات على نمط الحياة مبكرًا يمكن أن يساعد في منع النتائج الصحية الوخيمة.

 أثبت نوع واحد من الفاكهة دوره في خفض قراءات ضغط الدم باستمرار.

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كما هو الحال مع معظم الفاكهة الصحية للقلب ، تحتوي ثمار الحمضيات على مركبات صحية رئيسية مثل الألياف والفلافونويد.

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قد احتفظ علي تركيزات الفيتامينات والمعادن في هذه الفاكهة على صحة القلب عن طريق تقليل عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم.

وجدت دراسة نشرت عام 2014 في مجلة التغذية والأيض ، أن استهلاك ماء الليمون يمكن أن يكون له تأثير قمعي على ضغط الدم.

الليمون لخفض ضغط الدم 


أظهرت التجربة التي استمرت خمسة أشهر ، والتي نظرت في عينة من 101 امرأة يابانية ، أن تناول عصير الليمون يوميًا كان مرتبطًا بشكل كبير بانخفاض ضغط الدم عند اقترانه بالمشي.

 

لاحظ مؤلفو الدراسة:  أن عدد الخطوات وعدوى الليمون مرتبطان بتحسين ضغط الدم بآليات عمل مختلفة.

 

تم اقتراح أن تناول الليمون والمشي يوميًا فعالان في ارتفاع ضغط الدم لأن كلاهما أظهر ارتباطًا سلبيًا كبيرًا بضغط الدم الانقباضي."

وعزا الباحثون هذه التأثيرات إلى محتوى حامض الستريك والفلافونويد في الليمون.

 تعمل مادة البوليفينول الموجودة في الليمون أيضًا على تحسين وظيفة البطانة ، مما قد يحسن مرونة الأوعية الدموية.

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