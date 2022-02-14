ينظم ضغط الدم.. أعرف فوائد الشمر

تحتوي بذور الشمرعلى العديد من الفوائد، حيث يساعد تناول بذور الشمر بعد كل وجبة على تسريع عملية الهضم والانتعاش، ومع ذلك ، فإن هذه البذور الصغيرة ليست فقط لأغراض الترطيب ولكنها ضرورية أيضًا لاستخداماتها الطبية وفي الطهي.

فوائد بذور الشمر

1- يحسن صحة الجهاز الهضمي

تحفز الزيوت الأساسية لبذور الشمر إفراز العصارات الهضمية والإنزيمات التي تحسن عملية الهضم، وتحتوي بذور الشمر على الأنثول والفينشون والإستراغول التي تعمل كمضاد للتشنج ومضاد للالتهابات.

كما تعمل بشكل رائع للإمساك وعسر الهضم والانتفاخ، للحصول على نتائج أفضل ، تناول شاي الشمر للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وسعادته.

تحتوي بذور الشمر أيضًا على الألياف وعلى الرغم من صغر حجمها إلا أن محتواها من الألياف مرتفع، هذا يمكن أن يزيد من تحسين صحة الجهاز الهضمي من خلال تحسين مستويات الألياف في نظامك الغذائي.

وتساهم بذور الشمر في تحسين صحة القلب حيث ربطت العديد من الدراسات بين الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

2- يساعد على تنظيم ضغط الدم

بذور الشمر غنية بالبوتاسيوم الذي ينظم كمية السوائل في مجرى الدم، يساعد على التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم، وفقًا للدراسة المنشورة ، تزيد بذور الشمر من مستوى النتريت في اللعاب، النتريت عنصر طبيعي يراقب مستويات ضغط الدم.