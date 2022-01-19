كوب من الشمر يعالج أمراض غير متوقعة.. تعرفي عليها

فوائد الشمر لصحتك عديدة فهو يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة ومركبات أخرى مفيدة للغاية.

تشمل بعض فوائده تحسين أداء الجهاز الهضمي وتعزيز المناعة وصحة العين كما يعد غني بفيتامينات A وB وC وD والأحماض الأمينية والعديد من العناصر الغذائية الأخرى.

1.يعالج مشاكل الجهاز الهضمي ويحسن الهضم



وفقا لموقع هيلث بذور الشمر تعمل على استرخاء العضلات كما يطرد الشمر الغازات من الجسم ويخفف الانتفاخ وقد أثبتت العديد من الدراسات الطبية قدرة الشمر على تحسين صحة الجهاز الهضمي. نظرًا لأنه مصدر جيد للألياف، و يحافظ على صحة الأمعاء الغليظة والقولون.

2.يساعد على فقدان الوزن

يساعد الشمر على تقليل مستويات الجلوكوز في الدم ويعزز التحكم في الوزن كما أنه يقمع الشهية ويساعد على التخلص من السوائل الزائدة والفضلات من الجسم.

3. علاج أمراض الجهاز التنفسي



يساعد الشمر أيضًا على تهدئة التشنجات في الجهاز التنفسي. ينظف الممرات القصبية ويحافظ على أمراض الجهاز التنفسي.

4. يعزز صحة القلب



يعتبر الشمر أيضًا مصدرًا ممتازًا للألياف التي تساعد في التحكم في ضغط الدم وأمراض القلب.



5. يقوي جهاز المناعة



يعتبر الشمر مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تقوي جهاز المناعة. يحتوي الشمر أيضًا على السيلينيوم الذي يمكن أن يحفز إنتاج الخلايا التائية ويمتلك الشمر أيضًا خصائص مضادة للميكروبات، مما يساعد على تعزيز المناعة.

6. يعزز صحة العين



يمكنك استخدام شاي الشمر لتحسين الرؤية. فيتامين سي، أحد العناصر الغذائية الموجودة بالشمر، يلعب دورًا رئيسيًا في حماية العينين.