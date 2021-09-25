يزيد المناعة.. تعرف على فوائد عشب الشمر

الشمر من الأعشاب الشهيرة والمشروبات الرائعة فى المذاق والطعم ويفضله الكثيرين وله العديد من الاستخدامات ويدخل فى العديد من الأطعمة المفيدة جدا على صحة الإنسان وله فوائد عديدة .

لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول الشمر وهى..

فوائد الشمر المذهلة

– الشمر يقوى الجهاز المناعى للجسم.

– الشمر يعالج الإمساك.

– الشمر يسهل عملية الولادة.

– الشمر يقلل إرتفاع ضغط الدم.

– الشمر يسهل عملية الهضم.

– الشمر يساعد على نزول الدورة الشهرية.

– الشمر يزيد من إدرار اللبن الطبيعى للأمهات المرضعات.

– الشمر يطرد الغازات من البطن ويعالج الانتفاخ.

– الشمر يخلص ويقى من مشاكل القولون وآلامه.

– الشمر يقى من الإصابة بسرطان القولون.

– الشمر يساعد على الشعور بالاسترخاء والراحة.

– الشمر يحمى من الإصابة بالسكتات الدماغية.

– الشمر يقاوم الإصابة بالنوبات القلبية.

– الشمر يخلص من قشر الشعر ويقوى الشعر وينعمه.

– الشمر يمنع تساقط الشعر ويغذيه.

– الشمر يخلص من الدهون والوزن الزائد ومفيد فى التخسيس والريجيم.

– الشمر يزيد من نسبة حرق الدهون فى جسم الإنسان