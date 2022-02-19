الكركدية والقرنفل.. أفضل أطعمة تخفض ضغط الدم

هناك العديد من الأطعمة التى تساعد على خفض ضغط الدم، والتي يمكن تناولها لتجنب الأضرار الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم، مثل: الإصابة بأمراض القلب، والسكتات الدماغية، ويعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم .

أطعمة تساهم في خفض ضغط الدم المرتفع



يقترح الأطباء باستمرار اتباع نظام غذائي مغذي وصحي للقلب لجميع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بما في ذلك أولئك الذين يتناولون أدوية خفض ضغط الدم، وفقا لما نشر في موقع "هيلث لاين الطبي.





وقد أظهرت الأبحاث أن تضمين أطعمة معينة في نظامك الغذائي، خاصة تلك الغنية بالعناصر الغذائية المحددة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم ، يقلل من مستويات ضغط الدم، وإليكم أفضل الأطعمة التي تعمل على خفض ضغط الدم :



-الكركدية :

يعتبر الكركديه من أفضل الأطعمة التي تعمل خفض ضغط الدم، فهو محفز جيد للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وذلك عبر نقعه وتناوله دون غليه.

- القرنفل :

يساعد القرنفل في تنشيط الدورة الدموية والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

- الثوم :

وتناول فصوص الثوم يوميا يساعد على رفع المناعة ومحاربة الكثير من الأمراض والسيطرة على ضغط الدم فور تناوله .

أطعمة تساهم في خفض ضغط الدم المرتفع



- الجزر :

ويحتوي الجزر على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساعد على ضبط ضغط الدم.



- البقدونس.:

ويمد البقدونس الجسم بالكثير من الفيتامينات، وليس له سعرات حرارية، ويساعد فى الحفاظ على ضغط الدم .

- الخضروات الورقية :

وتعتبر الخضروات الورقية من أكثر الأطعمة غنية بالبوتاسيوم الذي يؤثر بشكل إيجابي على معدل ضغط الدم، وأفضلها "الكرفس"، فتناول 4 سيقان من الكرفس في اليوم الواحد؛ يقلل من إرتفاع ضغط الدم، فضلا عن احتوائه على مركبات الصوديوم.



- الشوكولاتة الداكنة :

وتعتبر الشوكولاتة الداكنة غنية بمادة الفلافان، ويمكن لتناولها يوميا ان يساعد في خفض ضغط الدم .