أكتشف نوع زيت يخفض ضغط الدم "بشكل ملحوظ" خلال دقائق

تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى خمسة ملايين شخص في المملكة المتحدة لا يدركون أنهم مصابون بارتفاع ضغط الدم، والذي قد يعرض الأفراد لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية، وأظهرت أحدث الدراسات أن استخدام أحد الزيوت يمكن أن يكون له تأثيرات فورية على خفض ضغط الدم المرتفع.

ويُحسب ارتفاع ضغط الدم ، المعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم ، من بين "القتلة الصامتين" سيئ السمعة. تم التقاط هذه الحالة مبكرًا ، وهي قابلة للبقاء إلى حد كبير. ومع ذلك ، في المراحل اللاحقة ، سرعان ما يصبح مميتًا. لحسن الحظ ، يمكن أن يؤدي التعرض لزيت البرغموت العطري إلى خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ في غضون دقائق، بحسب ما نشره موقع إكسبريس .

وتتضمن بعض الأسباب المعروفة لارتفاع ضغط الدم قلة ممارسة الرياضة وزيادة الوزن وتناول أطعمة غنية بالملح أو السكر ومع ذلك ، فقد أشارت تقارير أحدث إلى أن التعرض لتلوث الهواء والضوضاء قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم في وقت لاحق من الحياة يكون لبعض الزيوت الأساسية تأثير معاكس على الحالة ، وفقًا لإحدى الأبحاث.

ووجدت إحدى الدراسات ، التي نُشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية ، أن التعرض قصير المدى لزيت البرغموت يمكن أن يخفض ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب من المثير للاهتمام ، مع ذلك ، أن هذه التأثيرات الخافضة قد انعكست إذا استمر التعرض لزيت البرغموت لأكثر من ساعة بالنسبة للدراسة ، تعرضت عينة من 100 شاب بالغ يتمتع بصحة جيدة لأبخرة الزيوت الأساسية المنبعثة من ناشر الموجات فوق الصوتية لمدة ساعتين.

أظهرت النتائج أن المركبات العضوية المتطايرة في الغرفة (VOC) - المواد الكيميائية العطرية التي تتكون منها الزيوت الأساسية - ارتبطت بشكل كبير بانخفاض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لمدة تتراوح بين 15 و 16 دقيقة بعد بدء التعرض.

لاحظت الجمعية الأوروبية لأمراض القلب: "كانت هذه الجمعيات ذات دلالة إحصائية على سبيل المثال ، بعد 45 دقيقة من انتهاء الصلاحية ، انخفض ضغط الدم الانقباضي لمدة 15 دقيقة بمتوسط ​​2.10 ملم زئبقي ومعدل ضربات القلب بمقدار 2.21 في الدقيقة. بعد أكثر من ساعة من التعرض ، ارتبطت مستويات المركبات العضوية المتطايرة بشكل كبير بزيادة ضغط الدم بمعدل 15 دقيقة ومعدل ضربات القلب لذلك لاحظ مؤلفو الدراسة أن: "التعرض المطول للزيوت الأساسية لمدة تزيد عن ساعة واحدة قد يكون ضارًا بصحة القلب والأوعية الدموية لدى الشباب الأصحاء."

وأضاف الدكتور كاي جين تشوانج ، من جامعة تايبيه الطبية في تايوان ، والتحقيق في الدراسة: "تشير نتائجنا إلى أن التعرض للزيوت العطرية لمدة ساعة سيكون فعالًا في خفض معدل ضربات القلب وضغط الدم ذلك ، فإن النتيجة الأكثر إثارة للاهتمام في دراستنا هي أن التعرض لما هو ضروري لأكثر من ساعة كان مرتبطًا بارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب."

وبناءً على النتائج ، خلص الفريق إلى أن الزيوت الأساسية يمكن أن تساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم.إلى جانب البرغموت ، اشتمل المزيج المستخدم في الدراسة أيضًا على اللافندر والإيلنغ البرغموت ، الذي ينتمي إلى عائلة الحمضيات ، يستخدم طبيًا لعلاج عدد من الأمراض القشر ، وليس الفاكهة ، هو الجزء الأكثر استخدامًا في البرغموت ، حيث يُستخرج الزيت منه.

كما تم استخدام البرغموت لعلاج أمراض أخرى بما في ذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الحشوية في الواقع ، أظهرت الدراسات أن البرغموت قد يكون فعالًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار مثل أدوية الكوليسترول علاوة على ذلك ، يستخدم زيت البرغموت الأساسي على نطاق واسع في العلاج بالروائح للتوتر المزمن والقلق ، على الرغم من عدم وجود أدلة كافية لدعم أهميته كعلاج سريري لعلاج مثل هذه الحالات.