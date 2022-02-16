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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة تساعد على تعزيز وظائف الدماغ.. تعرف عليها

صحة الدماغ
صحة الدماغ

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشور جديدا على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، كاشفة عن أن الطعام من أهم الأشياء التي تؤثر على صحة الدماغ، خاصة تناول الأطعمة التي تحتوي على أوميغا 3 التي تساهم في تعزيز وظائف الدماغ بشكل كبير. 

وعن أهم تلك الأطعمة فهي: 

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أطعمة تساعد على تعزيز وظائف الدماغ 

الأسماك 

الشوكولا الداكنة  

التوت 

المكسرات  

الحبوب الكاملة 

القهوة

الأفوكادو 

الفول السوداني 

البيض 

البروكلي 

الشاي الأخضر 

تحتوي هذه الأغذية على مكونات أساسية ومركبات تساهم في تحسين قدرة الدماغ 
على المدى القصير و الطويل مثل 

أوميغا 3 ومضادات أكسدة مثل مركبات الفلافونويد والأنثوسيانين والكاتشين و
الكيرسيتين / الريسفيراترول / الجلوكوزينات
فيتامين E / الكافيين / دهون غير مشبعة / حمض الفوليك، والتي تساعد في بناء خلايا الدماغ وإصلاحها .

كما تقلل من الإجهاد والالتهابات الخلوية المرتبطة بشيخوخة الدماغ والاضطرابات التنكسية العصبية ، مثل مرض الزهايمر، وضعف الذاكرة و النسيان ، وتحسين التواصل بين خلايا الدماغ، وتقليل أو تأخير الأمراض العصبية المرتبطة بالعمر والتدهور المعرفي.

الدماغ وظائف الدماغ اطعمة لتعزيز المخ الزهايمر اخبار الصحة

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