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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة خارقة مقاومة للسرطان

صدى البلد

يعد النظام الغذائي  يعالج الكثير  من المشكلات الصحية ، من خلال تقوية المناعة .

 حيث أن هناك أطعمة معينة لها خصائص مقاومة للسرطان 

 إنه على الرغم من عدم وجود دليل قاطع على أن نوعًا معينًا من الطعام يمكن أن يمنع أو يوقف السرطان ، فإن اتباع نظام غذائي صحي من الخضار والفواكه هو عوامل حاسمة في منع الأمراض الخطيرة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكري و السرطان .

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فإن النظام الغذائي الذي يحتوي على مزيج جيد من الخضار والفواكه ، بما في ذلك العناصر النباتية مثل البروكلي والتوت والثوم ، أظهر بعضًا من أهم الروابط للوقاية من السرطان

حيث ان هذه الاطعمة منخفضة السعرات الحرارية والدهون ، كما أنها مليئة بالمواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ".

وقد تكون هناك اطعمة خارقة التي يجب على المرء إضافتها إلى نظامه الغذائي للوقاية من السرطان 

بذور الكتان: تحتوي بذور الكتان على قشور عالية تحمي من السرطانات التي تعتمد على هرمون الاستروجين مثل سرطان الثدي . 

بذور الكتان وزيت بذور الكتان من بين مصادر حمض أوميغا 3 الدهنية الأساسية القليلة ، والتي تحمي من الخلايا السرطانية المسؤولة عن سرطان الثدي.

 

الكركم: يحتوي الكركم على مركب يعرف باسم الكركمين يمكنه تثبيط الخلايا السرطانية ، مثل سرطان الثدي والجهاز الهضمي والرئة والجلد. لقد وجدت الدراسات أنه يمكن أن يساعد بشكل كبير في محاربة وإبطاء انتشار سرطان الثدي بسبب خصائصه القوية الواقية للخلايا ومضادات الأكسدة والمضادة للالتهابات.

 

البروكلي: يحتوي على مركبات مقاومة للسرطان تعرف باسم إندول -3 كاربينول والتي تساعد على تغيير استقلاب الإستروجين وتثبيط نمو خلايا أورام الثدي. كما أنها تحمي من السرطانات التي تعتمد على الهرمونات مثل الثدي وعنق الرحم والبروستاتا .

الفطر: أظهرت خصائصه المضادة للالتهابات والفيروسات وتقليل الكوليسترول وتقوية المناعة ، مما يساعد على خفض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم. بشكل عام ، يعتبر الفطر مصدرًا جيدًا للنياسين (فيتامين ب 3) والريبوفلافين (فيتامين ب 2).

 

النظام الغذائي وقاية من السرطان الخلايا السرطانية السرطان الأطعمه قاومة للسرطان

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