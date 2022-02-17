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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يحارب السرطان| فوائد صحية مدهشة لعصير البصل

البصل
البصل

فوائد صحية مذهلة لعصير البصل لصحتك فهو يحتوي على مركبات مضادة للسرطان و يحتوي البصل على سعرات حرارية أقل ويمكن أن يرفع معدل الأيض إليك أبرز فوائد عصير البصل لصحتك يقدمها موقع parentinghealthybabies

يحارب السرطان
 

يحتوي عصير البصل على مركبات مضادة للسرطان أكثر فعالية في الوقاية من السرطان . ثبت أن مادة الكيرسيتين تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الرئة والدماغ. يحتوي البصل على ألياف تمنع الإصابة بسرطان القولون


يعالج مرض السكري


يحتوي البصل على سعرات حرارية أقل ويمكن أن يرفع معدل الأيض للسيطرة على أعراض مرض السكري.

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يمنع الالتهاب

 

 يعالج عصير البصل الآلام المزمنة واضطرابات العظام المرتبطة بالالتهابات. ثبت أنه يعزز كثافة المعادن في العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث.


يقوي المناعة


يمكن أن يعزز السيلينيوم الموجود في البصل المناعة و يساعد عصير البصل أيضًا في علاج الربو ومشاكل الجهاز التنفسي الأخرى عن طريق تحفيز وتقوية رئتيك.

يعزز الرؤية
 

يحتوي عصير البصل على خصائص مضادة للميكروبات للمساعدة في علاج التهابات العين مثل التهاب الجفن والتهاب الملتحمة. يمكن لعصير البصل أيضًا علاج إعتام عدسة العين. 

يعزز الخصوبة


تقول الدراسات أن عصير البصل يمكن أن يرفع مستويات هرمون التستوستيرون بخصائصه المضادة للأكسدة التي تعمل على تحسين صحة الحيوانات المنوية. في دراسة أردنية ، أظهرت الفئران التي تناولت العصير زيادة في مستويات هرمون التستوستيرون.

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