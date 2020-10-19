فوائد عصير البصل مع الليمون .. واستخدامات مذهلة

مكونات طريقة عمل عصير البصل مع الليمون :

1 ملعقة كبيرة عصير بصل

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون





طريقة عمل عصير البصل مع الليمون :





1- اخلطي المكونات حتى تحصلي على خليط ناعم.

2- ضعي هذا الخليط على فروة رأسك وقم بتدليك فروة رأسك بلطف في حركات دائرية.

3- اتركي الخليط لمدة نصف ساعة تقريبًا.

4- اغسلي شعرك بشامبو خفيف؛ حيث يمكن تكرار هذا الماسك من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع.





إقرأ ايضا | ماء البصل.. الحل الرخيص لـ إطالة الشعر خلال 30 يوما

