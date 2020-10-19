AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فوائد عصير البصل مع الليمون .. واستخدامات مذهلة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:56 م
فوائد ماء البصل مع
فوائد ماء البصل مع الليمون
Advertisements
آية التيجي
هناك العديد من فوائد عصير البصل مع الليمون، والتي يمكن استخدامها على الشعر للتخلص من تساقط الشعر وتعزيز نموه، وهو الأمر الذي يمكن لمكون بسيط من منزلك في تحقيقة سريعا، مع التكرار، وفيما يلي سنقوم بذكر طريقة عمله وفوائد عصير البصل مع الليمون .

مكونات طريقة عمل عصير البصل مع الليمون :

1 ملعقة كبيرة عصير بصل
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة عمل عصير البصل مع الليمون :

1- اخلطي المكونات حتى تحصلي على خليط ناعم.
2- ضعي هذا الخليط على فروة رأسك وقم بتدليك فروة رأسك بلطف في حركات دائرية.
3- اتركي الخليط لمدة نصف ساعة تقريبًا.
4- اغسلي شعرك بشامبو خفيف؛ حيث يمكن تكرار هذا الماسك من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع.

يحتوي فوائد عصير البصل مع الليمون على فيتامين سي الذي يساعد في إنتاج الكولاجين، يساعد العصير أيضًا على تقوية بصيلات الشعر مع تجنب مشاكل، مثل: قشرة الرأس، والتهابات فروة الرأس الأخرى، والذي يوازن بين مستويات الأس الهيدروجيني لفروة رأسك ، مما يضمن نمو الشعر دون عوائق.

وينصح دائمًا بتناول مزيج  ماء البصل و الليمون  حتى يستفاد الجسم بهذه الفوائد التي تكمن بخلط  ماء البصل و الليمون  عند إعداد وتحضير مختلف الأطعمة مثل السلطة و غيرها من الاكلات، وتتمثل فوائد عصير البصل مع الليمون، ما يلي :

يعزز مناعة الجسم
ينظّم نسبة السكر في الدم 
يقي من الإصابة بمرض السرطان
يعزز عملية الهضم
يحمي من الإصابة بالإمساك والإسهال.
يخفف الالتهابات ويعالجها
يعالج تساقط الشعر
يقضي على مشاكل فروة الرأس القشرة
يقوي القدرة الجنسية عند كلا الجنسين
يزيد حرق السعرات الحرارية
يخفف أعراض الأنفلونزا، والسعال، والبرد، والتهاب الشعب الهوائية.
ينظم ضربات القلب
يقضي على ديدان الأمعاء، كونه يعتبر مضادًا للجراثيم.
يعالج مشاكل اللثة والأسنان
يعالج حب الشباب
يزيد كثافة الشعر 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد زيت الزيتون للشعر

فوائد القرنفل للشعر و التخسيس والجنس .. صحي بامتياز

تعالج السكر ومفيدة للشعر.. 8 فوائد للحلبة.. تعرفي عليها

فوائد ماء البصل.. للتخسيس والشعر و الوجه

فوائد ماء البصل للشعر.. تأخير ظهور الشيب أبرزها

خلطة زيوت لتكثيف الشعر

ترشيحاتنا

تقارير مغربية: الرجاء يطلب تأجيل مباراته أمام الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.. اعرف السبب

بإطلالة غير تقليدية .. نور اللبنانية تلفت الأنظار بجلسة تصوير جديدة

مانويل جوزيه الثاني.. تامر أمين يعلق على أداء النادي الأهلي مع موسيماني.. فيديو

الأرصاد الجوية تحذر: أمطار غزيرة على القاهرة والسواحل الشمالية يومي الجمعة والسبت

لا يوجد مكان محجوز.. حسام حسن يطالب لاعبي الاتحاد بمصالحة الجماهير بالفوز على المقاولون

بشرى للزملكاوية.. فرجاني ساسي يعلن سلبية مسحة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكزس تطرح موديل lexus is 2021 لتنافس بي ام دبليو bmw m3 .. صور

حاول إحراقه.. شاهد| أمريكي يقذف ضابط شرطة بلوح خشبي مشتعل بالنيران

بملابس كاجوال.. ساندي تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة