فوائد عصير البصل مع الليمون .. واستخدامات مذهلة

هناك العديد من فوائد عصير البصل مع الليمون، والتي يمكن استخدامها على الشعر للتخلص من تساقط الشعر وتعزيز نموه، وهو الأمر الذي يمكن لمكون بسيط من منزلك في تحقيقة سريعا، مع التكرار، وفيما يلي سنقوم بذكر طريقة عمله وفوائد عصير البصل مع الليمون .
مكونات طريقة عمل عصير البصل مع الليمون :
1 ملعقة كبيرة عصير بصل
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
طريقة عمل عصير البصل مع الليمون :
1- اخلطي المكونات حتى تحصلي على خليط ناعم.
2- ضعي هذا الخليط على فروة رأسك وقم بتدليك فروة رأسك بلطف في حركات دائرية.
3- اتركي الخليط لمدة نصف ساعة تقريبًا.
4- اغسلي شعرك بشامبو خفيف؛ حيث يمكن تكرار هذا الماسك من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع.
يحتوي فوائد عصير البصل مع الليمون على فيتامين سي الذي يساعد في إنتاج الكولاجين، يساعد العصير أيضًا على تقوية بصيلات الشعر مع تجنب مشاكل، مثل: قشرة الرأس، والتهابات فروة الرأس الأخرى، والذي يوازن بين مستويات الأس الهيدروجيني لفروة رأسك ، مما يضمن نمو الشعر دون عوائق.
يعزز مناعة الجسم
ينظّم نسبة السكر في الدم
يقي من الإصابة بمرض السرطان
يعزز عملية الهضم
يحمي من الإصابة بالإمساك والإسهال.
يخفف الالتهابات ويعالجها
يعالج تساقط الشعر
يقضي على مشاكل فروة الرأس القشرة
يقوي القدرة الجنسية عند كلا الجنسين
يزيد حرق السعرات الحرارية
يخفف أعراض الأنفلونزا، والسعال، والبرد، والتهاب الشعب الهوائية.
ينظم ضربات القلب
يقضي على ديدان الأمعاء، كونه يعتبر مضادًا للجراثيم.
يعالج صعوبة التنفس
يعالج مشاكل اللثة والأسنان
يعالج حب الشباب
يزيد كثافة الشعر