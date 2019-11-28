ماء البصل.. الحل الرخيص لـ إطالة الشعر خلال 30 يوما

تسعى الفتيات لتطويل الشعر ويبحثن عن طرق فعالة تساعد على تقوية الشعر و إطالته في وقت قصير، خاصة وأن معظم الفتيات يعانين من تساقط الشعر و تقصفه وصعوبة نموه، وعند علاجه بالأدوية يحتاج لفترة طويلة كي تظهر نتيجة مرضية .



يمكنك تجربة حيلة رخيصة طبيعية تساعد على تطويل الشعر خلال شهر عند استخدامها بشكل منتظم، وهي وصفة ماء البصل كما نصح بها موقع GLOWPINK المعني بجمال المرأة .



طريقة تطويل الشعر بماء البصل :

هناك طريقتان مختلفتان لـ تطويل الشعر بماء البصل :



1- الطريقة الأولى :

قومي ببشر البصلة واعصريها جيدًا من خلال قطعة شاش، واستخلصي منها ماء البصل، ستحصلي على كمية قليلة لكنها مفيدة في إنبات الشعر، وبعدها قومي بتدليك فروة رأسك بماء البصل المستخلص واتركيه على شعرك ساعتين، وكرري التجربة مرتين أسبوعيًا .



2- الطريقة الثانية :

قطعي بصلة حمراء إلى شرائح عريضة واسلقيها في 2 كوب ماء، واتركيها تغلي على النار حتى يذبل البصل، ويتغير لون الماء، وضعي هذا الماء المغلي بالبصل في زجاجة بخاخ، واستخدميها في رش الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ويفضل تجربة هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيًا لمدة شهر .