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مرأة

النتيجة مذهلة.. طريقة تطويل الشعر بماء البصل

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:31 م
تطويل الشعر
تطويل الشعر
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رشا عوني
تسعى الفتيات للحصول على شعر قوي طويل وصحي، وتجربة بعض الزيوت والكريمات والمنتجات الغالية لتحسين حالة الشعر وتطويله ومنع تساقطه، لكن يمكنك تجربة بعض الوصفات الطبيعية من مطبخك لـ إطالة الشعر وتقويته . 

نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة، باستخدام ماء البصل لتطويل الشعر، فهو يعمل على تحفيز بصيلات الشعر على النمو ويقلل تساقطها .

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استخدمي ثمرة بصل أحمر، وقومي بتقطيعها شرائح 
ضعيها مع 2 كوب ماء على النار
اتركيها تغلي حتى يتغير لونها ويتغير لون الماء 
صفي البصل من الماء
اتركيه يبرد
اشطفي به شعرك جيدًا ويفضل وضعه في زجاجة بخاخ ورش الشعر به وخاصة أماكن الفراغات.
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