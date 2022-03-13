مركز توثيق أدب الطفل يناقش قصة «لمن هذه العين؟» في الملتقى 42

تحت إشراف الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق، يعقد مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية، برئاسة الدكتور أشرف قادوس، الملتقى الشهري الثاني والأربعين لمبدعي ونقاد أدب الطفل، لمناقشة قصة “لمن هذه العين؟”، وهي تأليف ثريا عبد البديع، كاتبة الأطفال، ورسوم الفنانة سندس مجدي.

ويدير اللقاء الباحث والناقد الأدبي الدكتور سلامة تعلب، ويتحدث كل من الدكتور إبراهيم حنفي، أستاذ الأدب الشعبي بأكاديمية الفنون، والدكتورة غالية الزامل، دكتوراه إعلام وثقافة الطفل، وأحمد طوسون، قاص وروائي وكاتب أدب الأطفال.









وذلك في تمام الساعة الواحدة يوم الأربعاء 16 مارس، في مقر المركز: 15 شارع المنيل - ميدان المماليك - القاهرة.