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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الإثنين 14-3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم
حظك اليوم

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الإثنين الموافق 14-3-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل):

سيكون اليوم يومًا مهمًا جدًا بالنسبة لك من وجهة نظر العمل. ستحصل على دعم رئيسك في العمل في المكتب وستكون قادرًا على الوفاء بالمسؤوليات الموكلة إليه جيدًا.

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو): 

 يمكن لرجال الأعمال التغلب على أي نوع من العقبات. اليوم يمكنك أيضًا اتخاذ بعض القرارات المهمة. 

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو): 

من المرجح أن تظل الظروف مواتية في حياتك الشخصية. سوف تحصل على دعم من أفراد الأسرة. بمساعدة والدك ، ستتمكن اليوم من إكمال أي عمل غير مكتمل.

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو): 

 يمكنك أيضًا الحصول على مزايا مالية. سيكون هناك انسجام أفضل في العلاقة مع زوجتك. يمكن لسلوك حبيبتك المحب أن يجعلك تشعر بأنك مميز. تجنب القلق كثيرا بشأن الصحة.

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس): 

 

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر): 

 ننصحك اليوم بالابتعاد عن المناقشات.

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر): 

بالحديث عن العمل ، فإن الحالة المزاجية لرئيسك في العمل في المكتب لن تكون جيدة اليوم. في مثل هذه الحالة ، يُنصح بعدم الإهمال تجاه العمل. 

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر): 

يحتاج رجال الأعمال إلى تجنب السفر غير الضروري. ستكون هناك سعادة وسلام في حياتك الشخصية. يمكن أن يكون هناك تحسن في صحة الأب. 

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر): 

ومع ذلك ، في هذا الوقت يحتاجون إلى التركيز أكثر على الراحة. من الناحية المالية ، من المحتمل أن يكون اليوم يومًا مختلطًا بالنسبة لك. 

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير): 

إذا اتخذت قراراتك المالية بعناية ، فحينئذٍ ستنتهي جميع مشاكلك قريبًا. لن تكون مسألة الصحة جيدة اليوم. قد تشعر بالضعف والتعب.

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير): 

 لن يكون جو مكتبك جيدًا اليوم. يمكن لرئيسك اليوم أن يعاملك بصرامة شديدة.

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس): 

إذا حصلت على عرض عمل جديد اليوم ، فلا تتسرع كثيرًا. ستكون الأمور طبيعية في حياتك الشخصية.

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