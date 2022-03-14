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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الفيوم.. غداً

اثناء الحملة القومية
اثناء الحملة القومية


أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن انطلاق الحملة القومية الأولى لعام ٢٠٢٢ لتحصين الماشية  "الأبقار، الجاموس، الأغنام، الماعز" ضد مرضي الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وترقيم وتسجيل الماشية، وذلك غداً الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءاً من الأمن الغذائي المصري، وحمايتها من انتشار الأمراض الوبائية.

 

ولفت محافظ الفيوم، إلى جهود الدولة الكبيرة التي تبذلها للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، موجهاً مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة على الوجه الأمثل.

 

وناشد "الأنصاري" مربي الماشية، وصغار المزارعين، بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض، وكذا العمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة التى تهدف إلى التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية، والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل والحظائر خاصة فيما يتعلق بالقمامة، للإقلال من انتشار ناقلات المرض من الناموس والباعوض.

فيما أوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أنّ الحملة تبدأ بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض بجميع مراكز وقري المحافظة، مشيراً أن المديرية قد استعدت للحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية لتعريفهم بفوائد تحصين الماشية، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، كما تستمر الحملات الإرشادية والتوعوية مع الحملة القومية للتحصين.

 

وأضاف، أنّ الحملة تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية، من خلال 94 وحدة بيطرية، مؤكداً أن المديرية لا تدخر جهداً في الوقوف على توفير التحصينات الجيدة للماشية، والعمل على التحسين الوراثي للسلالات المحلية بسلالات جديدة عالية الإنتاج.

 

 

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الفيوم غدا الحملة القومية الحمى

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