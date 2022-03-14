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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نيفين جامع:ندرس استثناء شركات لها تعاقدات تصديرية من قرار حظر تصدير السلع

الجمعية المصرية اللبنانية
الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إنه سيتم دراسة استثناء الشركات التي لها تعاقدات والتزامات تصديرية من القرارات الخاصة بحظر تصدير بعض السلع والتي صدرت خلال الفترة الماضية، وذلك وفقًا للقانون.

وأكدت جامع، في ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء اليوم الاثنين أن قرار الحظر يهدف إلى توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لتلبية احتياجات السوق المحلي خاصة مع قرب شهر رمضان والذي تزداد فيه معدلات الاستهلاك.

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وأوضحت الوزيرة أنه سيتم إصدار استثناء لمصدري زيت الزيتون في حال تقدم المصدرون بطلب لتصدير الزيت بعد دراسة موقف الشركة المصدرة كل حالة على حدة.

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