الجمعية المصرية اللبنانية تطالب الحكومة بإجراءات جريئةٍ وسريعة لمساندة القطاع الخاص

أكد محمد امين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ان الفترة المقبله تتطلب ضرورة قيام الحكومة بإجراءات جريئةٍ وسريعة لمساندة القطاع الخاص حتى يمكنه مواصلة دوره في البناء والتنمية، مشيرا إلى ضرورة توعية الناس بما تواجهه البلاد من تحديات على المستوى المالي واللوجيستي.

وطالب الحوت خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مساء اليوم الاثنين، بالخروج بأجندة تعاون بين وزارة التجارة والصناعه ومنظمات الأعمال لمواجهة الوضع الحالي، وما ينبغي ان يتم تَدَبُرَهُ وفقا لسيناريوهات الازمة.

كما طالب الحوت باتخاذ الإجراءات المطلوبة على وجه السرعة وهى تشكيل غرفة عمليات لكون بمثابة لجنة إدارة الازمات مكونة من الوزارة وممثل لمجلس الوزراء واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ويكون لهذه اللجنة صلاحيات لمتابعة وحل اي مشاكل يواجهها الصَانّع مع أي جهة حكومية مثل التراخيص أو التنمية الصناعية وغيرها حتى نُسهِل على القطاع الخاص ونَرفَعَ عِبءَ المَشاكل المتعلقة بالبيروقراطية .

واشار الى أن الصناعة والإنتاج تحولت من كونها أساس تقدم ونهضة الدول إلى مسار جديد أهم باعتبارها أمن قومي لأي دولة، خاصةً بعد أزمة كورونا، وما نتج عنها من شلل تام لسلاسل الإمداد والاغلاق.

ولفت الى ان مصر كانت من أقل الدول تأثُرًا بالأزمة واستطاعت بمرونةٍ وصلابةٍ أن تواجه الازمة، بل تحولت إلى فرص جديدة ترجمتها أرقامُ النمو الاقتصادي الذي اصبح يواجه اليوم بعد أزمة الحرب في أوكرانيا تحديًا جديدًا وصعبًا، لكن تبقى دائما كلمة السر في تجاوزه الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة ثم التصدير.

ونوه الى ان مصر ستظل أرض الفرص الحقيقية والتي لن نسمح أبدا ان تكون فرصًا ضائعة، وذلك بتماسك الدولة والقطاعِ الخاص والتكامل الحقيقي بين مختلف منظمات الأعمال والمجتمع ليكون شغلنا الشاغل هو تجاوز التحديات التي أمْلَتها علينا ظروفٌ قهريةٌ طارئة تتطلب إجراءات وآليات عمل غير تقليدية تتواكب مع طبيعة وقوة هذه المتغيرات، وهذا امر لا يختلف فيه أحد

واوضح ان الحكومة تمتلك الشجاعة لمواجهه المشاكل وحلها بأسرع ما يمكن؛ فمصر بحكومتها وقيادتها وشعبها أكثر استعدادا للمستقبل في ظل بناء الجمهورية الجديدة

