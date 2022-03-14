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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أبرزها تفعيل قانون المنتج المحلي وجذب القطاع غير الرسمي..ننشر مطالب الصناع من وزارة التجارة

الجمعية المصرية اللبنانية
الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال أن الصناع لديهم عدة مطالب من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ولعل ابرزها  الإسراع بالعمل على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، والعمل على الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية المتخصصة والمحافظات والترويج لها، ومنح حوافز من خلال سعر فائدة مدعم للمصانع للانشاء وشراء المعدات كما كان يطبق من خلال بنك التنمية الصناعية في السابق. 

وطالب فوزي خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مساء اليوم الاثنين بضرورة النهوض بالمعامل والمختبرات للمساعدة على تحسين جودة المنتجات المصرية وتحقيق مستهدفات التصدير ، وتطبيق حوافز لجذب القطاعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي. 

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وأشار فوزى الى ان الوقت الحالى توقيت بالغ الصعوبة على العالم كله في ظل ما نشهده من تطورات للأحداث من حولنا وبالأخص الحرب الروسية الأوكرانية والتي بلا ادني شك تلقي بظلالها اقتصاديا على معظم دول العالم والمنطقة العربية ومصر بطبيعة الحال. 

ونوه الى ان الظروف الحالية ظروف استثنائية تتطلب مزيدا  من التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والدولة لتجاوز التحديات من خلال رؤية موضوعية تتضمن آليات غير تقليدية لتحفيز الاستثمار وبالأخص في المشروعات الإنتاجية والتي يمكن ان تحقق الاكتفاء وإحلال المنتج المصري محل الواردات وبالطبع إمكانية التصدير. 

وأوضح فوزى ان معادلة النمو والتنمية تتطلب بمنتهي الوضوح تحديد دور الدولة في تهيئة مناخ الاعمال وزيادة تنافسية المنتج المصري داخليا وخارجيا وكذلك ضرورة استمرار المبادرات المتعلقة بالجهاز المصرفي وإتاحة التمويل وتسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات وتشجيع القطاع الخاص في مختلف المجالات علي الاستمرارية. 

ولفت الى ان ما نشهده اليوم من تحديات إقليمية ودولية وعلى الرغم من صعوبته وآثاره السلبية قد يكون في الوقت نفسه فرصة كبيرة للانطلاق بشرط توحيد الرؤى والتعامل السريع لتفادي المخاطر الاقتصادية الناجمة عن هـذه الأزمات. 

الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال التجارة والصناعة مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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