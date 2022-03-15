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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لكاديلاك تكشف عن إسكاليد V موديل 2023 في 11 مايو

كاديلاك إسكاليد V
كاديلاك إسكاليد V

أعلنت  كاديلاك  عن طراز إسكاليد V موديل 2023 في وقت سابق من هذا العام، وعلى الرغم من أن الشركة الأمريكية احتفظت بكثير من المعلومات الميكانيكية ولم تكشف عنها إلا أنها عرضت بعض لقطات للتصميم الخارجي مما شوق العملاء لمعرفة المزيد عن الموديل المنتظر الجديد.

 

 لم يكن التصميم مفاجأة كبيرة، إذا أن التعديلات والتحسينات كانت طفيفة للغاية، كما أن الافتقار إلى تفاصيل الأداء مخيباً لآمال فئة كبيرة من محبي كاديلاك، لكن العلامة التجارية سرعان ما أعلنت الآن أنها ستكشف المزيد من المعلومات حول السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات عالية القوة في 11 مايو المقبل.

 

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، بالرغم من عدم الإعلان رسميا عن مجموعة نقل الحركة وإمكانيات التشغيل والأداء إلا أنه من المتوقع أن تستخدم  كاديلاك  إسكاليد V محرك V8 فائق الشحن سعة 6.2 لتر والذي يعمل على تشغيل كاديلاك CT5-V Blackwing وشفروليه كامارو ZL1. حتى الآن مخرجات القوة غير معروفة، ولكن في الموديلات الأخرى هذا المحرك نفسه ينتج 650 حصانًا (484 كيلوواط) في شيفروليه كامارو و 668 حصان في سيارة كاديلاك CT5-V Blackwing السيدان.

كاديلاك إسكاليد V

في حين أن كاديلاك لم تعلن صراحة عن مجموعة نقل الحركة ظهر مقطع فيديو تجسس يظهر أنابيب عادم تؤكد أنها تأتي بمحرك V8. 

 

أظهرت صور  كاديلاك إسكاليد V  الجديدة عن عدد قليل من لمسات التصميم المتميزة. مع طرح السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات للبيع بالأسواق العالمية، ستكون بواجهة أمامية معاد تصميمها تتضمن شبكة هوائية جديدة ومصدًا سفليًا مختلفا مع مصابيح نهارية مصممة حديثًا، فيما استبدلت كاديلاك أيضًا تطعيمات الكروم باللون الأسود.

 

ستصل كاديلاك إسكاليد V الجديدة بحلول عام 2023. وهي حتى الآن لم تفتح باب الحجوزات والطلبات أونلاين ولا كشفت عن قائمة التسعير، لكن من المتوقع أن يبدأ سعر الإسكاليد من 77000 دولار.

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