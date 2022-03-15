افتراضيا.. رئيس أوكرانيا مخاطبا البرلمان الكندي: كل ليلة نعيشها مرعبة

خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، البرلمان الكندي عبر تقنية الفيديو.

ووصف زيلينسكي الوضع الحالي في أوكرانيا، قائلا:"كل ليلة نعيشها هي ليلة مروعة. الروس يقصفون بجميع أنواع المدفعية، من الدبابات. إنهم يضربون البنية التحتية المدنية، ويضربون المباني. هل يمكنك أن تتخيل أن هناك حريقا يبدأ في محطة الطاقة النووية؟ وهذا بالضبط ما حدث في بلدنا. كل مدينة، يسيرون من خلالها، وينزلون الأعلام الأوكرانية. هل يمكنك أن تتخيل شخصا ينزل أعلامك الكندية في مونتريال ومدن كندية أخرى؟'.

لكن خطابه تاريخي من نواح أخرى، بما في ذلك حقيقة أنه سيكون أول زعيم عالمي يظهر افتراضيا، متحدثا إلى السياسيين الكنديين من كييف المحاصرة.

وسيحظى الخطاب بمشاهدة واسعة النطاق. كندا هي موطن لواحدة من أكبر الشتات الأوكراني في العالم - في المرتبة الثانية بعد روسيا.

وقد حشدت الجالية الأوكرانية الكندية القوية البالغ عددها 1.4 مليون نسمة لمساعدة جهود الحرب - من النداءات الإنسانية إلى الاستعداد للترحيب باللاجئين والتطوع للقتال في أوكرانيا.

وإلى جانب حلفائها الغربيين، فرضت كندا إجراءات جديدة للهجرة على الأوكرانيين الفارين من الحرب وفرضت عقوبات على ما يقرب من 500 فرد وكيان من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، بما في ذلك 15 حليفا آخر للرئيس فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء.