عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

افتراضيا.. رئيس أوكرانيا مخاطبا البرلمان الكندي: كل ليلة نعيشها مرعبة

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، البرلمان الكندي عبر تقنية الفيديو. 

ووصف زيلينسكي الوضع الحالي في أوكرانيا، قائلا:"كل ليلة نعيشها هي ليلة مروعة. الروس يقصفون بجميع أنواع المدفعية، من الدبابات. إنهم يضربون البنية التحتية المدنية، ويضربون المباني. هل يمكنك أن تتخيل أن هناك حريقا يبدأ في محطة الطاقة النووية؟ وهذا بالضبط ما حدث في بلدنا. كل مدينة، يسيرون من خلالها، وينزلون الأعلام الأوكرانية. هل يمكنك أن تتخيل شخصا ينزل أعلامك الكندية في مونتريال ومدن كندية أخرى؟'. 

لكن خطابه تاريخي من نواح أخرى، بما في ذلك حقيقة أنه سيكون أول زعيم عالمي يظهر افتراضيا، متحدثا إلى السياسيين الكنديين من كييف المحاصرة.

شاهد.. روسيا تستولي على أسلحة غريبة بالقرب من كييف

علم زائف .. الناتو يحذر من شن روسيا هجوما كيميائيا على أوكرانيا

وسيحظى الخطاب بمشاهدة واسعة النطاق. كندا هي موطن لواحدة من أكبر الشتات الأوكراني في العالم - في المرتبة الثانية بعد روسيا.

وقد حشدت الجالية الأوكرانية الكندية القوية البالغ عددها 1.4 مليون نسمة لمساعدة جهود الحرب - من النداءات الإنسانية إلى الاستعداد للترحيب باللاجئين والتطوع للقتال في أوكرانيا.

وإلى جانب حلفائها الغربيين، فرضت كندا إجراءات جديدة للهجرة على الأوكرانيين الفارين من الحرب وفرضت عقوبات على ما يقرب من 500 فرد وكيان من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، بما في ذلك 15 حليفا آخر للرئيس فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء.

أوكرانيا البرلمان الكندى زيلينسكي روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجيش الروسي يتقدم.. فرض حظر تجوال كامل في كييف اعتبارا من الليلة

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

بعد خناقة مدرسة "الانترناشونال".. خبير يطالب بتشديد الرقابة وتنفيذ عقوبة الفصل

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

افتتاح ممشى أهل مصر| الإسكان: وفر 4 آلاف فرصة عمل.. مجانا للمواطنين.. وانتهاء المرحلة الثانية 30 يونيو

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

حسين فهمي رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولى

ترشيحاتنا

سيطرة على كافة الأمور.. متحدث الرئاسة: "لدينا مخزون من الأرز لنهاية العام"

رومانو: محمد صلاح لا يخطط للانتقال إلى الدوري الإسباني

استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

بيراميدز يهزم مصر المقاصة 1-0 وديا

لكاديلاك تكشف عن إسكاليد V موديل 2023 في 11 مايو

نشرة المنوعات.. معجزة علاجية في حرير العنكبوت وحكاية أغرب طفل بـ مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

على تليفزيون بوتين.. روسية ترفع لافتة صادمة خلف مذيعة النشرة.. وهذا مصيرها|فيديو

معجزة علمية.. باحثون: حرير العنكبوت يمكنه القضاء على السرطان نهائيًا

الجمهور يسخر من ويجز فى حفله الأخير بالسعودية.. صور

فيديو

تعرف على المحرومين من فضل ليلة النصف من شعبان .. فيديبو جراف

محدش بيسأل عليا.. نجوى فؤاد تبحث عن عمل وتشكو التجاهل.. فيديوجراف

الأرصاد تحذر: المصريون على موعد مع ليلة شديدة البرودة.. ودرجة الحرارة 8

سعر اللحوم يصل لـ 95 جنيها.. هل ستنخفض السلع الغذائية؟

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ