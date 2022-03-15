روسيا تفرض عقوبات على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ووزيري الدفاع والخارجية.

وحسب "روسيا اليوم"، قالت وزارة الخارجية الروسية إن "موسكو فرضت عقوبات اقتصادية على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو واثنين من وزرائه هما وزيري الخارجية والدفاع".

وشملت قائمة العقوبات الروسية أكثر من 300 برلماني كندي انضموا إلى القائمة السوداء.

وأوضحت وزارة الخارجية أن فرض العقوبات الروسية ضد قادة كنديين وأشخاص متصلين بهم جاء "ردا على سلسلة مثلها غير مسبوقة ضد روسيين.

وكانت روسيا فرضت اليوم، الثلاثاء، عقوبات على شخصيات رفيعة بالولايات المتحدة، إذ تم إدراج الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن على القائمة.

كما شملت العقوبات الروسية، رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، ومساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جاكوب سوليفان، والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، ونجل الرئيس هانتر بايدن، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

