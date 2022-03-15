استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

استؤنفت المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بعد توقف، أمس الإثنين، وأعطى المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني لمحة بشأن ما تجري مناقشته.

وقال بودولياك:"المفاوضات جارية، وتجددت المشاورات بشأن منهج التفاوض الرئيسي".

وأضاف بودولياك: "مسائل التنظيم العام ووقف إطلاق النار وانسحاب القوات من أراضي البلد".

وأعلنت أوكرانيا، أمس الإثنين، توقف الجولة الجارية من مفاوضات السلام مع روسيا، على أن يتم استكمالها في الغد.

وأعلن مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولاك ذلك عبر تويتر، قائلا: "اتخذت وقفة فنية في المفاوضات حتى الغد".

وأضاف أن التوقف جاء "لمزيد من العمل في الفرق الفرعية العاملة وتوضيح التعاريف الفردية.. المفاوضات مستمرة".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن اليوم أن المفاوضات مع روسيا ستتواصل اليوم الثلاثاء.