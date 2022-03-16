قبل حسم الصفقة رسمياً للزمالك.. فيريرا يرفض كينو ويؤكد: «هسأل عليه»

قال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، على فضائية etc إن مصدرًا داخل نادي الزمالك كشف عن تطورات في صفقة البرازيلي كينو المرشح للانضمام إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعد قيام أحد الوسطاء بعرض اسم اللاعب على الإدارة البيضاء.



وتابع شبانة: "قام مسئولو الزمالك بإحالة ملف اللاعب برمته إلى البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق قبل حسم مستقبل الصفقة بشكل رسمي.



وأكد المصدر أن فيريرا طلب من مسئولي الزمالك مهلة حتى يقوم بسؤال بعض المقربين منه في البرازيل عن مستوى اللاعب في الوقت الحالي وجدوى إتمام الصفقة من عدمه.



وأوضح فيريرا لمسئولي الزمالك أنه لن يتعجل في ضم أي لاعب جديد للفريق وسيدرس كل المرشحين بالشكل الأمثل قبل اتخاذ أي قرار بشأنهم لرغبته في تواجد أفضل اللاعبين بين صفوف الفريق".