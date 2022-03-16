تطعيم 161 ألفا و843 مواطنا ضد كورونا في حملة طرق الأبواب بأسوان

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان فعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان ، وإشراف الدكتور مصطفي أبو المجد مدير الطب الوقائي بالمديرية حيث يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة لرفع نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا ، و حماية الفرد والمجتمع من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

وأسفرت مجهودات الحملة حتي الآن عن تطعيم عدد 161 ألفا و843 مواطنا منذ انطلاق الحملة، حيث انطلقت الحملة يوم 5 مارس ووفقا توجيهات وزارة الصحة تم مدها حتي يوم الخميس 17 مارس الجارى.

وتستهدف الحملة تطعيم جميع فئات المجتمع من سن 12 عام فأكبر ، بدون تسجيل مسبق على الموقع وبدون انتظار رسالة كما في السابق من خلال عدد 680 فرقة ثابتة ، ومتحركة تشمل جميع الوحدات الصحية والمستشفيات ، بالإضافة للجمعيات الأهلية ومراكز الشباب ، وأماكن التجمعات.

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هذا وفي إطار متابعة الأنشطة التعليمية المختلفة قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لأبنائه من الطالبات الفائزات بالمراكز الأولى للمجالات ألـ 17 بعد أن حصدت أسوان هذه المراكز ضمن المعرض الجمهورى للعلوم والهندسة ESEF والذى شارك فيه ١٢٠ مشروع من محافظات الجمهورية .

ومن جانبه صرح عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأن ترتيب الفائزات بجوائز معرض العلوم والهندسة ESEF تتضمن حصول الطالبة ياسمين باسم السيد بمدرسة كيما الثانوية المشتركة عن مشروع الأرض تستغيث فى مجال البيئة والنباتات .

ولفت عبد الكريم لطفى بأنه في نفس الوقت حصدت الطالبتين جنا حجاجى كامل ، وأسراء طارق عبد الراضى بمدرسة عوض السيد الثانوية بنات بالمركز الثالث عن مشروع اللون الجهنمى فى مجال علوم النباتات .

إستمراراً للجهود التي تبذلها المحافظة مع إتخاذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمواجهة جشع التجار والسيطرة على الأسواق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تنفيذ قرارات غلق وتشميع عدد من المحلات لمدة أسبوع التي رصدها المحافظ أثناء جولاته المتتابعة بالأسواق بعدم تعليق قائمة الأسعار على السلع المعروضة ، بجانب المغالاة فى الأسعار دون أي مبرر حيث أنه في حالة مخالفتها مرة أخرى سيتم زيادة مدة الغلق لشهر ثم الغلق الكامل وسحب الترخيص .

ولفت أشرف عطية إلى أنه تم تحرير 67 محضر مخالفة لأصحاب محلات أخرى مع إحالة أصحابها للنيابة العامة بتهمة التلاعب في الأسعار والإتجار في قوت الشعب بعدم الالتزام بتعليق قوائم الأسعار على السلع ، وهى المخالفات التي تم ضبطها من خلال اللجان المشتركة من رؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات التموينية ومباحث التموين وشرطة المرافق والبيئة.

حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا