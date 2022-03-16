للتلاعب فى الأسعار.. محافظ أسوان: تنفيذ قرارات غلق وتشميع عدد من المحلات

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ضرورة تنفيذ قرارات غلق وتشميع عدد من المحلات لمدة أسبوع، والتي رصدها أثناء جولاته المتتابعة بالأسواق لقيامها بعدم تعليق قائمة الأسعار على السلع المعروضة ، بجانب المغالاة فى الأسعار دون أي مبرر.

وأكد محافظ أسوان أنه في حالة مخالفة التوجيهات مرة أخرى سيتم زيادة مدة الغلق لشهر ثم الغلق الكامل وسحب الترخيص.

يأتى هذا استمراراً للجهود التي تبذلها المحافظة مع اتخاذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمواجهة جشع التجار والسيطرة على الأسواق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

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وقال أشرف عطية إنه تم تحرير 67 محضر مخالفة لأصحاب محلات أخرى مع إحالة أصحابها للنيابة العامة بتهمة التلاعب في الأسعار، والاتجار في قوت الشعب بعدم الالتزام بتعليق قوائم الأسعار على السلع، وهى المخالفات التي تم ضبطها من خلال اللجان المشتركة من رؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات التموينية ومباحث التموين وشرطة المرافق والبيئة.

وشدد محافظ أسوان على مسئولى مديرية التموين بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرار القيادة السياسية بتسعير العيش الحر، من خلال إلزام أصحاب المخابز بعدم حدوث أي زيادة في سعر رغيف الفينو أو العيش غير المدعم، وهو القرار الذى يعتبر انحيازا واضحا لمحدودى الدخل، حيث سيتم محاسبة أي مسئول يتقاعس في تنفيذ ذلك على أرض الواقع.

وناشد المواطنين سرعة التفاعل والإبلاغ الفوري عن أي محاولات لرفع سعر السلع الغذائية والأساسية بشكل عام للتدخل الفوري من خلال الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على الخط الساخن 114، وأيضاً خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955، بجانب رقم 16528 شكاوى مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

وكشف محافظ أسوان أنه تم ضخ كميات كبيرة من السلع المتنوعة في 240 منفذا على مستوى مدن ومراكز المحافظة، منها 33 مجمعا استهلاكيا بالتجزئة و17 مجمع جملة و14 منفذا تابعا لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة و10 منافذ تابعة لسلسلة أمان بوزارة الداخلية.

وأكد أنه استعداداً لشهر رمضان المبارك، تم التنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية لتدشين 5 معارض كبرى (أهلا رمضان) بالمدن والمراكز الرئيسية، والتي ستشهد عرض كميات كبيرة من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، كما أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة مع سلاسل الهايبر ماركت في حالة رفع سعر أي سلعة خلال الفترة الحالية.

محافظ أسوان: تنفيذ قرارات غلق وتشميع

محافظ أسوان: تنفيذ قرارات غلق وتشميع

محافظ أسوان: تنفيذ قرارات غلق وتشميع