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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ أسوان: أغلقت محلًّا لمدة أسبوع لعدم وضع الأسعار على السلع| فيديو

محافظ أسوان
محافظ أسوان

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن الدولة المصرية، تستعد لشهر رمضان المبارك، وسط جشع التجار الموجود خلال الفترة الحالية.

وأضاف أشرف عطية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر القناة “الأولى”، أنه يتم تكثيف الحملات التموينية خلال الفترة الحالية، داخل كل المراكز والمدن بالمحافظة، مشيرا إلى أنه يتابع الوضع بنفسي في بعض الأحيان.

وتابع محافظ أسوان، ان السعر قد يختلف من كل محل إلى آخر، إضافة إلى ان هناك بعض المحلات لا تقوم بوضع الأسعار على السلع، حتى يتمكن من الزيادة، مشيرا إلى أنه أغلق محلا لمدة أسبوع، لم يقم صاحبه بوضع السعر على السلع ”.

وأشار أشرف عطية إلى أن هناك 240 منفذ بيع إستعدادا لشهر رمضان، مؤكدا ان هناك 5 معارض في 5 مدن، إضافة إلى منافذ أمان الخاصة بوزارة الداخلية.

وأكد محافظ أسوان، أن هناك سيطرة على أسعار اللحوم، وبالنسبة للخضروات والفاكهة، لم تحدث بها أي زيادة، مشيرا إلى أنه لا توجد مغالاة أيضا ببعض الأصناف.

محافظ أسوان وزارة الداخلية الدولة المصرية التموين أسوان

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