محافظ أسوان يهنئ الفائزات بالمراكز الأولى في المعرض الجمهورى للعلوم والهندسةESEF

هنأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الطالبات الفائزات بالمراكز الأولى للمجالات الـ 17 بعد أن حصدت أسوان هذه المراكز ضمن المعرض الجمهورى للعلوم والهندسة ESEF والذى شارك فيه ١٢٠ مشروع من محافظات الجمهورية.

من جانبه، صرح عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم، بأن ترتيب الفائزات بجوائز معرض العلوم والهندسة ESEF تتضمن حصول الطالبة ياسمين باسم السيد بمدرسة كيما الثانوية المشتركة ، عن مشروع الأرض تستغيث فى مجال البيئة والنباتات .

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ولفت عبد الكريم لطفى، إلى أنه في نفس الوقت حصدت الطالبتين جنا حجاجى كامل ، وإسراء طارق عبد الراضي بمدرسة عوض السيد الثانوية بنات، بالمركز الثالث عن مشروع اللون الجهنمي فى مجال علوم النباتات .

واستمراراً للجهود التي تبذلها المحافظة مع إتخاذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمواجهة جشع التجار والسيطرة على الأسواق، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، على تنفيذ قرارات غلق وتشميع عدد من المحلات لمدة أسبوع التي رصدها المحافظ أثناء جولاته المتتابعة بالأسواق بعدم تعليق قائمة الأسعار على السلع المعروضة ، بجانب المغالاة فى الأسعار دون أي مبرر حيث أنه في حالة مخالفتها مرة أخرى سيتم زيادة مدة الغلق لشهر ثم الغلق الكامل وسحب الترخيص .

ولفت أشرف عطية، إلى أنه تم تحرير 67 محضر مخالفة لأصحاب محلات أخرى مع إحالة أصحابها للنيابة العامة بتهمة التلاعب في الأسعار والإتجار في قوت الشعب بعدم الإلتزام بتعليق قوائم الأسعار على السلع ، وهى المخالفات التي تم ضبطها من خلال اللجان المشتركة من رؤساء المراكز والمدن ومديرى الأدارات التموينية ومباحث التموين وشرطة المرافق والبيئة .

وشدد اللواء أشرف عطية، على مسئولى مديرية التموين بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرار القيادة السياسية بتسعير العيش الحر من خلال إلزام أصحاب المخابز بعدم حدوث أي زيادة في سعر رغيف الفينو أو العيش الغير مدعم ، وهو القرار الذى يعتبر إنحياز واضح لمحدودى الدخل حيث سيتم محاسبة أي مسئول يتقاعس في تنفيذ ذلك على أرض الواقع.

وناشد المحافظ، المواطنين بسرعة التفاعل والإبلاغ الفوري عن أي محاولات لرفع سعر السلع الغذائية والأساسية بشكل عام للتدخل الفوري من خلال الإتصال بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على الخط الساخن 114 ، وأيضاً خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 ، و01278655167 ، و01091565955 ، بجانب رقم 16528 شكاوى مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.