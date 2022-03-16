نشرة أخبار العالم | روسيا تعلن تدمير 128 منشأة عسكرية في أوكرانيا باليوم الـ21 للحرب.. مقتل 103 أطفال منذ بدء الغزو

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الأربعاء العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

مقتل 103 أطفال منذ بدء الغزو.. القوات الروسية تقصف مستشفى في ماريوبول

أعلن المدعي العام الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن 103 أطفال قتلوا حتى الآن منذ بدء الغزو الروسي على البلاد.

وقد اتهمت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، القوات الروسية بقصف مستشفى في ماريوبول والسيطرة عليها.

وذكرت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، أن القوات الروسية أطلقت النار من المستشفى التي استحوذت عليها في ماريوبول، الأمر الذي يهدد الممر الإنساني.

وأشارت فيريشوك، إلى أن القوات الروسية سيطرت على مستشفى بداخلها 400 شخص.

وأكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني على أنه يتم بذل الجهود لفتح الممرات الإنسانية اليوم في إزيوم وماريوبول.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن قصف روسي لمستشفى للولادة والأطفال في ماريوبول، قائلاً إن “الأطفال دفنوا تحت الأنقاض”.

وكتب الرئيس الأوكراني في تغريدة علي حسابة الرسمي علي “تويتر”، “القوات الروسية قصفت مستشفي للأطفال في ماريبول. الناس والأطفال تحت الأنقاض.. هذه الوحشية!”.

ومن جانبها، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أوكرانيا بإنشاء مواقع قتالية في مستشفى الولادة والأطفال في ماريوبول، وذلك قبل ساعات من قصفها.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية، إن “القوميون الأوكرانيون في ماريوبول قاموا بطرد الموظفين والمرضى من مستشفى الأطفال، وجهزوا مواقع قتالية فيه”.



الاتحاد الأوروبي: أوروبا تواجه أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون إدارة الأزمات يانيس ليناريتش، اليوم /الأربعاء/، أن أوروبا تواجه أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال ليناريتش، في مقابلة خاصة مع قناة " الحرة" الأمريكية، "لدينا أكثر من 3 ملايين شخص فروا من أوكرانيا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما أن العدد قابل للزيادة.. معربا عن قلق أوروبا من الانتهاكات الإنسانية الحالية والمستقبلية المحتملة.

ودعا ليناريتش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف الحرب على أوكرانيا فورا، معربا عن قلق الاتحاد الأوروبي من استخدام أسلحة الدمار الشامل في الحرب.

الدفاع الروسية: تدمير 128 منشأة عسكرية في أوكرانيا بينهما 7 مستودعات أسلحة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أخرجت 128 منشأة عسكرية عن الخدمة في أوكرانيا ودمرت 7 مستودعات للأسلحة.

ويواصل الجيش الروسي عمليته العسكرية الخاصة لحماية دونباس ونزع عسكرة أوكرانيا لليوم الـ21، وسط تصعيد الغرب مساعيه لعزل روسيا اقتصاديا وسياسيا واستمراره في تقديم دعم لحكومة كييف.

أعادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعليق على تصريح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بشأن الموقفين التفاوضيين، توجيه مسألة واقعية مواقف الجانب الأوكراني.

وكان رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي قد صرح في مقطع فيديو في وقت سابق قائلا إن "المفاوضات بين الوفدين الأوكراني وروسيا يجب أن تستمر، فمن الصعب، لكن المهم، أن مواقف الطرفين تبدو بالفعل أكثر واقعية، لكن الوقت لا يزال مطلوبا".

وقالت زاخاروفا لإذاعة سبوتنيك حول هذه المواقف التي تحدث عنها زيلينسكي: "أعتقد أن هذا السؤال بالدرجة الكبرى موجه إلى الجانب الأوكراني، حول ما إذا كانت قد أصبحت أكثر واقعية، أم أنها منقطعة عن الواقع".

