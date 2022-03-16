نشرة أخبار العالم.. البيت الأبيض يسخر من عقوبات روسيا على بايدن.. وكوريا الشمالية تفشل في إطلاق مقذوف "غير محدد"

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أمريكا تسخر من روسيا: فرضوا عقوبات على والد بايدن المتوفي

سخرت الإدارة الأمريكية من العقوبات الروسية المفروضة على الرئيس الأمريكي جو بايدن وساسة أمريكيين آخرين، ردا على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وول ستريت جورنال: بايدن سيعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا الأربعاء، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

رئيس أوكرانيا: المفاوضات مع روسيا تبدو أكثر واقعية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا يجب أن تستمر، موضحا أنه أمر صعب لكنه مهم.

مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع: بوتين مجرم حرب

اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، قرارا بالإجماع يدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتباره مجرم حرب، وذلك على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

إعلام عبري: تنازلات روسية وأوكرانية أحدثت حراكا في المفاوضات

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الوساطة الإسرائيلية التي يجريها رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ساهمت نسبيا في زحزحة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا من جمودها.

كوريا الشمالية تفشل في إطلاق مقذوف غير محدد

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن كوريا الشمالية أجرت اختبار نظام صاروخي باليستي عابر للقارات، فيما وقالت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الجنوبية "يونهاب" إن "كوريا الشمالية يبدو أنها فشلت في إطلاق قذيفة مجهولة الهوية".

مقتل مصور قناة "فوكس نيوز" الأمريكية في هجوم بـ أوكرانيا

لقي مصور قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، بيير زاكريفسكي، مصرعه في هجوم بـ أوكرانيا، بحسب ما أفاد مذيع القناة الأمريكية، جون روبرتس، اليوم الثلاثاء.

بولندا تقترح إنشاء بعثة لحفظ السلام تابعة للناتو لمساعدة أوكرانيا

اقترحت بولندا، إرسال بعثة لحفظ السلام تحظى بـ"حماية قوات مسلحة" تابعة لحلف الشمال الأطلسي "الناتو" لمساعدة أوكرانيا.

تقارير: السعودية تدرس قبول اليوان بدلا من الدولار في مبيعات النفط للصين

تجري المملكة العربية السعودية مشاورات مع الصين لتسعير بعض مبيعاتها النفطية إلى الصين باليوان بدلا من الدولار، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.