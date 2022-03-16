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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاشرة منذ بداية العام.. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة

كوريا الشمالية تجري
كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن كوريا الشمالية أجرت اختبار نظام صاروخي باليستي عابر للقارات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الجنوبية "يونهاب" إن "كوريا الشمالية يبدو أنها فشلت في إطلاق قذيفة مجهولة الهوية".

فيما ذكرت وزارة الدفاع اليابانية في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو قذيفة قد تكون صاروخا.

وكانت كوريا الشمالية، أطلقت في مارس الجاري، قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان، وتعد التجربة الأخيرة هي عاشر إطلاق صاروخي تجريه كوريا الشمالية خلال هذا العام.

وتحظر الأمم المتحدة كوريا الشمالية من إجراء تجارب الأسلحة الباليستية والنووية، وفرضت عليها عقوبات صارمة.

وأجرت كوريا الشمالية يومي  26 فبراير و4 مارس تجارب كانت تهدف إلى اختبار "عناصر منظومة جديدة" لصواريخ باليستية عابرة للقارات، حسبما أكد مسؤولين أمريكيين، بينما تقول بيونج يانج إن الأمر يتعلق بتجارب لتطوير أقمار اصطناعية.

والأسبوع الماضي، فشلت الولايات المتحدة وشركاؤها، في إقرار نص في مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية بسبب معارضة روسيا والصين.

وكثفت كوريا الشمالية مؤخرا، عملية تحديث جيشها، وحذرت من أنها قد ترفع قرار تعليق التجارب على صواريخ طويلة الأمد والأسلحة النووية.

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