عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أوكرانيا: المفاوضات مع روسيا تبدو أكثر واقعية ويجب أن تستمر

رئيس أوكرانيا: المفاوضات
رئيس أوكرانيا: المفاوضات مع روسيا تبدو أكثر واقعية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا يجب أن تستمر، موضحا أنه أمر صعب لكنه مهم.

وتابع الرئيس الأوكراني "تبدو مواقف الجانبين أكثر واقعية الآن.. لكن هناك حاجة لمزيد من الوقت".

وأضاف زيلينسكي "يجب على الجميع العمل، بما في ذلك ممثلونا في الوفد في المحادثات مع الاتحاد الروسي.. هذا مهم وصعب ولكنه مهم.. لأن أي حرب تنتهي باتفاق".

وتابع "الاجتماعات مستمرة.. كما علمت تبدو المواقف في المفاوضات أكثر واقعية"، مضيفا "لكن هناك حاجة لمزيد من الوقت حتى تكون القرارات في مصلحة أوكرانيا".

على جانب آخر، قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، إن "تناقضات عميقة" لا تزال تعتري المفاوضات الأوكرانية الروسية التي ستتواصل اليوم الأربعاء، مشددا على أن التوصل إلى "تسوية" لا يزال ممكنا.

وكتب عبر حسابه بموقع تويتر "هي عملية تفاوضية معقدة وشاقة للغاية.. لكن بطبيعة الحال التسوية ممكنة".

يشار إلى أنه في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

أوكرانيا روسيا زيلينسكي الرئيس الأوكراني غزو اوكرانيا المفاوضات الروسية الاوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

للأرامل والمطلقات.. شروط الحصول على المنح والزيادات بقانون المعاشات الجديد

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

رئاسة الجمهورية تزف بشرى سارة للفلاحين عن سعر القمح: غدا يتم تحديده

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

موضوعات متعلقة

بولندا تقترح إنشاء بعثة لحفظ السلام تابعة للناتو لمساعدة أوكرانيا

أمريكا تسخر من روسيا: فرضوا عقوبات على والد بايدن المتوفي

ترشيحاتنا

بعد مناشدات لوزارتي الثقافة والصحة.. تفاصيل نقل الروائي مجيد طوبيا للعناية المركزة

حياة كريمة: تجهيز شاحنات حملة المليون كرتونة لتوزيعها في 5 محافظات| فيديو

قبل حسم الصفقة رسمياً للزمالك.. فيريرا يرفض كينو ويؤكد: «هسأل عليه»

هل يقبل الصيام بعد منتصف شهر شعبان؟.. داعية إسلامي يجيب

السيطرة على حريق داخل عقار بمنطقة عزبة خير الله في مصر القديمة

رئيس أوكرانيا: المفاوضات مع روسيا تبدو أكثر واقعية ويجب أن تستمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة مشروبات رمضان 2022 وطرق إعدادها

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

لأول مرة.. محافظ مطروح يفتتح مهرجان الزيتون المصري

على تليفزيون بوتين.. روسية ترفع لافتة صادمة خلف مذيعة النشرة.. وهذا مصيرها|فيديو

فيديو

تسعير الخبز وشنط رمضان مجانية.. توجيهات مهمة من السيسي للحكومة لمواجهة زيادة الأسعار .. فيديوجراف

ابنة فاروق فلوكس تنجو من الموت في حادث سير.. فيديو جراف

ملابس غريبة .. سعر صادم لإطلالة ويجز المثيرة للجدل .. فيديو

الرئيس السيسي يصدر عدة قرارات حول طرح السلع بأسعار منخفضة

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ