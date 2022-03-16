رئيس أوكرانيا: المفاوضات مع روسيا تبدو أكثر واقعية ويجب أن تستمر

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا يجب أن تستمر، موضحا أنه أمر صعب لكنه مهم.

وتابع الرئيس الأوكراني "تبدو مواقف الجانبين أكثر واقعية الآن.. لكن هناك حاجة لمزيد من الوقت".

وأضاف زيلينسكي "يجب على الجميع العمل، بما في ذلك ممثلونا في الوفد في المحادثات مع الاتحاد الروسي.. هذا مهم وصعب ولكنه مهم.. لأن أي حرب تنتهي باتفاق".

وتابع "الاجتماعات مستمرة.. كما علمت تبدو المواقف في المفاوضات أكثر واقعية"، مضيفا "لكن هناك حاجة لمزيد من الوقت حتى تكون القرارات في مصلحة أوكرانيا".

على جانب آخر، قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، إن "تناقضات عميقة" لا تزال تعتري المفاوضات الأوكرانية الروسية التي ستتواصل اليوم الأربعاء، مشددا على أن التوصل إلى "تسوية" لا يزال ممكنا.

وكتب عبر حسابه بموقع تويتر "هي عملية تفاوضية معقدة وشاقة للغاية.. لكن بطبيعة الحال التسوية ممكنة".

يشار إلى أنه في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.