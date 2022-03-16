مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع: بوتين مجرم حرب

على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا

اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، قرارا بالإجماع يدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتباره مجرم حرب، وذلك على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويشجع القرار، الذي قدمه السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام ودعمه أعضاء بمجلس الشيوخ من كلا الحزبين، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ودول أخرى على استهداف الجيش الروسي، في أي تحقيق في ارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا.

من جانبه، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في كلمة ألقاها بقاعة المجلس قبل التصويت "انضممنا جميعا في هذه القاعة.. ديمقراطيون وجمهوريون.. للقول إن فلاديمير بوتين لا يمكنه الإفلات من المساءلة عن الفظائع التي ارتكبت ضد الشعب الأوكراني".

وكانت الولايات المتحدة فرضت، عقوبات على قادة عسكريين روس، وكذلك على أشخاص تتهمهم بأن لهم صلة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، أصدرت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء قائمة، تضمنت 13 اسما لم يعد من المسموح لهم دخول البلاد.

وشملت قائمة المسؤولين الأمريكيين الممنوعين من الدخول، إلى جانب بايدن، وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان. كما تضمنت وزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون.

وقالت الخارجية الروسية إن "العقوبات الشخصية ضد عدد من المسؤولين الأمريكيين هي رد على العقوبات المفروضة على المسؤولين الروس".

يشار إلى أنه في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وقالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 3 ملايين شخص فرّوا من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي من بينهم 1.4 مليون طفل.

وأضافت المنمظة في تقرير لها أن عدد القتلى المؤكد في أوكرانيا وصل إلى 691 مدنيا بينهم 48 طفلا.