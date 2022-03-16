عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تسخر من روسيا: فرضوا عقوبات على والد بايدن المتوفي

أمريكا تسخر من روسيا:
أمريكا تسخر من روسيا: فرضوا عقوبات على والد بايدن المتوفي

سخرت الإدارة الأمريكية من العقوبات الروسية المفروضة على الرئيس الأمريكي جو بايدن وساسة أمريكيين آخرين، ردا على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي "أود أن أشير أولا إلى أن الاسم الكامل للرئيس بايدن هو جوزيف روبينيت بايدن الابن.. لذا ربما عاقبوا والده المتوفي".

وتابعت "الرئيس بايدن هو الابن وبالتالي ربما فرضوا عقوبات على والده لا يخطط أي منا للقيام برحلات سياحية إلى روسيا، وليس لدى أي منا حسابات بنكية لن نستطيع الوصول إليها، وبالتالي سنمضي قدما".

يشار إلى أن اسم والد الرئيس الأمريكي هو جوزيف روبينيت بايدن الأب، وحسب التصريحات فهو الذي يخضع الآن للعقوبات.

وردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، أصدرت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء قائمة، تضمنت 13 اسما لم يعد من المسموح لهم دخول البلاد.

وشملت قائمة المسؤولين الأمريكيين الممنوعين من الدخول، إلى جانب بايدن، وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان. كما تضمنت وزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون.

وقالت الخارجية الروسية إن "العقوبات الشخصية ضد عدد من المسؤولين الأمريكيين هي رد على العقوبات المفروضة على المسؤولين الروس".

يشار إلى أنه في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

بايدن روسيا عقوبات روسيا أمريكا أوكرانيا غزو اوكرانيا البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

للأرامل والمطلقات.. شروط الحصول على المنح والزيادات بقانون المعاشات الجديد

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

رئاسة الجمهورية تزف بشرى سارة للفلاحين عن سعر القمح: غدا يتم تحديده

خوفا من حرب عالمية..الكونجرس يوجه دعوة عاجلة لأوكرانيا بشأن منطقة حظر الطيران

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

موضوعات متعلقة

فرنسا: سلمنا معدات عسكرية لـ روسيا التزاما بالقانون الدولي

خوفًا من بوتين..سيناتور أمريكي يهاجم بايدن بسبب "ضعفه" في الرد على روسيا

ترشيحاتنا

التنمية المحلية: توجيهات بتكثيف حملات الرقابة على المحال والأسواق للتصدي لجشع التجار|فيديو

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة على جميع الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 17

أحمد رفعت : تلقيت عروضاً من الدوري السعودي بعد كأس العرب

بعد صافرة النهاية.. جماهير مانشستر يونايتد تعتدي على سيميوني بـ «الزجاجات»

بعد قناة السويس.. جنوح سفينة جديدة لـ «إيفر جرين» في أمريكا

أحمد رفعت : لا أمتلك عروضاً رسمية من الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة مشروبات رمضان 2022 وطرق إعدادها

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

لأول مرة.. محافظ مطروح يفتتح مهرجان الزيتون المصري

على تليفزيون بوتين.. روسية ترفع لافتة صادمة خلف مذيعة النشرة.. وهذا مصيرها|فيديو

فيديو

تسعير الخبز وشنط رمضان مجانية.. توجيهات مهمة من السيسي للحكومة لمواجهة زيادة الأسعار .. فيديوجراف

ابنة فاروق فلوكس تنجو من الموت في حادث سير.. فيديو جراف

ملابس غريبة .. سعر صادم لإطلالة ويجز المثيرة للجدل .. فيديو

الرئيس السيسي يصدر عدة قرارات حول طرح السلع بأسعار منخفضة

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ