أمريكا تسخر من روسيا: فرضوا عقوبات على والد بايدن المتوفي

سخرت الإدارة الأمريكية من العقوبات الروسية المفروضة على الرئيس الأمريكي جو بايدن وساسة أمريكيين آخرين، ردا على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي "أود أن أشير أولا إلى أن الاسم الكامل للرئيس بايدن هو جوزيف روبينيت بايدن الابن.. لذا ربما عاقبوا والده المتوفي".

وتابعت "الرئيس بايدن هو الابن وبالتالي ربما فرضوا عقوبات على والده لا يخطط أي منا للقيام برحلات سياحية إلى روسيا، وليس لدى أي منا حسابات بنكية لن نستطيع الوصول إليها، وبالتالي سنمضي قدما".

يشار إلى أن اسم والد الرئيس الأمريكي هو جوزيف روبينيت بايدن الأب، وحسب التصريحات فهو الذي يخضع الآن للعقوبات.

وردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، أصدرت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء قائمة، تضمنت 13 اسما لم يعد من المسموح لهم دخول البلاد.

وشملت قائمة المسؤولين الأمريكيين الممنوعين من الدخول، إلى جانب بايدن، وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان. كما تضمنت وزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون.

وقالت الخارجية الروسية إن "العقوبات الشخصية ضد عدد من المسؤولين الأمريكيين هي رد على العقوبات المفروضة على المسؤولين الروس".

يشار إلى أنه في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.