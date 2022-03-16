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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. روسيا تنسحب رسميا من مجلس أوروبا.. موسكو تفرض عقوبات على بايدن وترودو.. ورئيس أوكرانيا يشن هجوما ضاريا على الناتو

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

شهدت الساحة العالمية والدولية، اليوم، الثلاثاء العديد من الموضوعات المهمة علي جميع الأصعدة وتصدر ذلك:

مستبقة احتمال طردها.. روسيا تنسحب رسميا من مجلس أوروبا

انسحبت روسيا، رسميًا اليوم الثلاثاء من مجلس أوروبا، مستبقة احتمال طردها منه بسبب غزوها على جارتها أوكرانيا.

ملتزمة بمحاسبة بوتين.. أمريكا تمنح 186 مليون دولار مساعدات إضافية للاجئي أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم 186 مليون دولار كمساعدات إضافية للاجئين الأوكرانيين.

5 دول غربية تدين روسيا بذكرى الصراع في سوريا

أصدرت 5 دول غربية، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بيانا مشتركا بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للصراع في سوريا ونددت بدور روسيا هناك وفي غزوها لأوكرانيا.

بايدن يشارك في قمتي الاتحاد الأوروبي والناتو لمناقشة غزو روسيا لـ أوكرانيا

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيشارك في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في بروكسل.

حظر الصادرات والواردات.. الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

كشف الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو، وذلك على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

افتراضيا.. رئيس أوكرانيا مخاطبا البرلمان الكندي: كل ليلة نعيشها مرعبة

خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، البرلمان الكندي عبر تقنية الفيديو.

روسيا تفرض عقوبات على جو بايدن شخصيا وكبار المسؤولين الأمريكيين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وهيلاري كلينتون.

البيت الأبيض: فرض حظر جوي على أوكرانيا يشعل الحرب العالمية الثالثة

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن "العقوبات التي فرضها على روسيا جعلت حرب بوتين كارثية وفاشلة".

لم تغلقوا أبواب الموت..رئيس أوكرانيا يشن هجوماً ضارياً على الناتو

في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء، كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوته إلى إغلاق المجال الجوي الأوكراني وحظر الطيران به بعد ليلة من الإنذارات الجوية التي سمعت "في جميع أنحاء البلاد تقريبا".

أمريكا تخصص 13.6 مليار دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بقيمة 1.5 تريليون دولار يمول العمليات الفيدرالية حتى سبتمبر المقبل، ويرسل مليارات الدولارات كمساعدات لأوكرانيا في الوقت الذي تكافح فيه البلاد غزوًا روسيًا.

تطال رئيس بيلاروس.. أمريكا تعلن عقوبات جديدة مرتبطة بــ روسيا

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة متعلقة بروسيا، تستهدف 15 فردًا وكيانًا واحدًا.

علم زائف .. الناتو يحذر من شن روسيا هجوما كيميائيا على أوكرانيا

يشعر حلف شمال الأطلسي “الناتو” بالقلق من أن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في عملية "علم زائف" في أوكرانيا، حسبما قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء.

روسيا تفرض عقوبات على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ووزيري الدفاع والخارجية.

ميثاق الحلف في أضعف حالاته.. الرئيس الأوكراني يتراجع: لن ننضم إلى الناتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنه "يجب الاعتراف بالحقيقة بأن كييف لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي"، مؤكدًا أن البند الخامس في ميثاق الناتو أصبح "في أضعف حالاته".

أوروبا تصوت لصالح قرار بطرد روسيا من مجلسها.. تفاصيل

صوت نواب من جميع أنحاء أوروبا، اليوم الثلاثاء، على طرد روسيا من مجلس القارة العجوز بسبب غزوها لأوكرانيا.

أوكرانيا: الغزو الروسي لبلادنا إبادة جماعية واضحة

أدانت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، اليوم الثلاثاء، الغزو الروسي لأوكرانيا، ووصفت الهجوم بأنه “إبادة جماعية”.

أوكرانيا تعلن تعرضها لـ3000 هجوم إلكتروني .. تفاصيل

قال فيكتور زورا، نائب رئيس وكالة الأمن السيبراني في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعرضت لـ3000 هجوم إلكتروني منذ منتصف فبراير.

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