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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم تغلقوا أبواب الموت..رئيس أوكرانيا يشن هجوماً ضارياً على الناتو

صدى البلد

في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء، كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوته إلى إغلاق المجال الجوي الأوكراني وحظر الطيران به بعد ليلة من الإنذارات الجوية التي سمعت "في جميع أنحاء البلاد تقريبا".

قال زيلينسكي أثناء حديثه من مكتبه:"كل صاروخ من أكثر من 800 صاروخ روسي ضرب بلدنا هو إجابة على سؤال طويل الأمد حول الناتو - ما إذا كانت أبواب الحلف مفتوحة حقا لأوكرانيا..لو كانت مفتوحة، ولو كانت صادقة، لما اضطررنا إلى إقناع الحلف لمدة 20 يوما بإغلاق سماء أوكرانيا، والإغلاق من الموت الذي جلبته القوات الجوية الروسية. لكن ... إنهم لا يسمعون أو لا يريدون سماعنا بعد".

ووصف المادة 5 لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مبدأ الدفاع الجماعي، بأنها 'ضعيفة' مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي:"لقد أخافت بعض دول التحالف نفسها، قائلة إنها لا تستطيع الاستجابة. أنهم لا يستطيعون الاصطدام بالصواريخ والطائرات الروسية في السماء الأوكرانية. لأن هذا، كما يقولون، سيؤدي إلى التصعيد، سيؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة. ... وماذا سيقولون إذا ذهبت روسيا إلى أبعد من ذلك في أوروبا، وهاجمت دولا أخرى؟ أنا متأكد من أنه سيكون نفس الشيء الذي يقولونه لأوكرانيا. لم تكن المادة 5 من معاهدة الناتو أبدا ضعيفة كما هي الآن. هذا هو رأينا فقط".

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والمادة 5 هي المبدأ القائل بأن الهجوم على عضو واحد في الناتو هو هجوم على جميع الأعضاء. لقد كان حجر الزاوية في التحالف المكون من 30 عضوا منذ تأسيسه في عام 1949 كثقل موازن للاتحاد السوفيتي.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء، إنه ستكون هناك قمة 
استثنائية في 24 مارس في بروكسل "لمعالجة الغزو الروسي لأوكرانيا ودعمنا القوي لأوكرانيا وزيادة تعزيز الردع والدفاع للناتو". وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيسافر إلى بروكسل لحضور الاجتماع.

وأضاف زيلينسكي أن ممرات الإجلاء من مدن سومي وتروستيانيتس وليبيدين وشوستكا وكونوتوب "فتحت جزئيا اليوم"، لكن القوات الروسية "لم توقف القصف وعطلت عمل الممرات الإنسانية في منطقة كييف".

أوكرانيا الناتو روسيا حلف شمال الأطلسي زيلينسكي

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