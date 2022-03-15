أوروبا تصوت لصالح قرار بطرد روسيا من مجلسها.. تفاصيل

صوت نواب من جميع أنحاء أوروبا، اليوم الثلاثاء، على طرد روسيا من مجلس القارة العجوز بسبب غزوها لأوكرانيا.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فيعد التصويت قيمة رمزية ضخمة، على الرغم من أنها تعد شكلية أيضًا، بعد أن أعلنت روسيا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أنها انسحبت من مجلس أوروبا، مستبقة قرار طردها.

وصوت نواب من 46 دولة عضو أخرى في مجلس أوروبا لصالح قرار جاء فيه: "في الوطن الأوروبي المشترك، لا مكان للمعتدي".

وكانت روسيا، انسحبت رسميًا اليوم الثلاثاء من مجلس أوروبا، مستبقة احتمال طردها منه بسبب غزوها على جارتها أوكرانيا.

وذكرت وكالة "تاس" للأنباء أن بيوتر تولستوي ، رئيس الوفد الروسي في الجمعية البرلمانية للمجلس ، سلم رسالة من وزير الخارجية سيرجي لافروف إلى الأمين العام للمجلس يعلن فيها قرار موسكو.

وتضمنت الرسالة إشعارًا بالانسحاب من المجلس بالقول: "استمتعوا مع بعضكم البعض!".. روسيا تعلن عدم المشاركة في مجلس أوروبا".

وأوضح تولستوي أن روسيا خرجت من مجلس أوروبا بإرادتها الخاصة، وهذا قرار ثقيل ومدروس، مشيرا إلى أن جميع المسؤوليات عن كسر الحوار مع مجلس أوروبا تقع على دول الناتو.

واختتم بيوتر تولستوي حديثه قائلاً: "أؤكد أن روسيا ستترك مجلس أوروبا بمحض إرادتها، وهذا قرار متوازن ومدروس".

وكانت أوكرانيا، طالبت أمس الاثنين، بطرد روسيا فوراً من مجلس أوروبا، بعد العملية العسكرية في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس أناتوليفيج، الاثنين، إن بلاده تطالب بطرد روسيا فوراً من مجلس أوروبا.