قبل زيادة الاشتراكات.. استقبال دفعة جديدة من الراغبين في الانضمام لعائلة الأهلي

أستقبلت لجنة العضوية بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل وعضوية محمد الغزاوي، عضوي مجلس الإدارة، اليوم دفعة جديدة من الراغبين في الحصول على عضوية النادي، سواء العضوية العامة أو الأفرع قبل زيادة الرسوم.
وقام طارق قنديل ومحمد الغزاوي، عضوا مجلس الإدارة، وعزة حلمي مديرة الاشتراكات، بعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين للحصول على عضوية النادي، والانضمام إلى عائلة الأهلي والاستفادة من الخدمات المقدمة للأعضاء، والطفرة الإنشائية الهائلة التي يشهدها النادي سواء فى مقر الجزيرة أو أفرع مدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس، والخدمات المقدمة بما يتناسب مع اسم الأهلي ويلبي طموحات أعضائه.
ويشهد الأهلي إقبالًا كبيرًا على عضويته، خاصة أن أماكن النادي وأفرعه تُعد الأفضل والأنسب من حيث التقسيم الجغرافي بين كل الأندية الموجودة، كما أن مساحة مقر النادي أو الأفرع تعد أيضًا الأنسب لممارسة جميع الأنشطة.
وتزايد الإقبال على الاشتراك في فرع التجمع في ضوء الطفرة الإنشائية الهائلة التي تلبي رغبات كافة الأعضاء، حيث تم مراعاة أن تكون الملاعب في منطقة واحدة مع وجود غرف الملابس «رجال وسيدات»، لجميع الفرق وقريبة من الملاعب.
وتشتمل المنشآت الرياضية داخل فرع التجمع على ملاعب كرة طائرة وملاعب كرة سلة وكرة يد وملاعب خماسي نجيل صناعي وملاعب تنس، بالإضافة إلى وجود مسجد.
وتوجد منطقة خاصة بأكاديمية كرة القدم تشتمل على ملعبي كرة من النجيل الصناعي من الملاعب الكبيرة وغرف الملابس للاعبين والمدربين، إلى جانب مجمع حمام السباحة والمبنى الاجتماعي الذي يقع على مسطح 1200 متر، ويشتمل على «بدروم وأرضي ودور أول»، ويشتمل على قاعة مجلس إدارة ومطعم وأماكن الأعضاء.