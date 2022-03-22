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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

قبل زيادة الاشتراكات.. استقبال دفعة جديدة من الراغبين في الانضمام لعائلة الأهلي

صدى البلد

أستقبلت لجنة العضوية بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل وعضوية محمد الغزاوي، عضوي مجلس ‏الإدارة، اليوم دفعة جديدة من الراغبين في الحصول على عضوية النادي، سواء ‏العضوية العامة أو الأفرع قبل زيادة الرسوم. ‏


وقام طارق قنديل ومحمد الغزاوي، عضوا مجلس الإدارة، وعزة حلمي مديرة الاشتراكات، بعقد ‏المقابلات الشخصية للمتقدمين للحصول على عضوية النادي، والانضمام إلى عائلة الأهلي ‏والاستفادة من الخدمات المقدمة للأعضاء، والطفرة الإنشائية الهائلة التي يشهدها النادي سواء ‏فى مقر الجزيرة أو أفرع مدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس، والخدمات المقدمة بما ‏يتناسب مع اسم الأهلي ويلبي طموحات أعضائه. ‏

ويشهد الأهلي إقبالًا كبيرًا على عضويته، خاصة أن أماكن النادي وأفرعه تُعد الأفضل والأنسب ‏من حيث التقسيم الجغرافي بين كل الأندية الموجودة، كما أن مساحة مقر النادي أو الأفرع تعد ‏أيضًا الأنسب لممارسة جميع الأنشطة.‏

وتزايد الإقبال على الاشتراك في فرع التجمع في ضوء الطفرة الإنشائية الهائلة التي تلبي رغبات ‏كافة الأعضاء، حيث تم ‏مراعاة أن تكون الملاعب في منطقة واحدة مع وجود ‏غرف ‏الملابس «‏رجال وسيدات»، ‏لجميع الفرق وقريبة من الملاعب. 

وتشتمل المنشآت ‏الرياضية داخل فرع ‏التجمع على ‏ملاعب ‏كرة طائرة وملاعب كرة سلة وكرة يد وملاعب ‏خماسي نجيل ‏صناعي ‏وملاعب ‏تنس، بالإضافة إلى وجود مسجد.

وتوجد منطقة خاصة ‏بأكاديمية كرة القدم تشتمل على ملعبي كرة من النجيل ‏الصناعي ‏من ‏الملاعب الكبيرة وغرف ‏الملابس للاعبين والمدربين، إلى جانب مجمع حمام السباحة ‏والمبنى ‏الاجتماعي الذي يقع على ‏مسطح 1200 متر، ويشتمل على «بدروم وأرضي ‏ودور ‏أول»، ‏ويشتمل على قاعة مجلس ‏إدارة ومطعم وأماكن الأعضاء. ‏

لجنة العضوية بالنادي الأهلي النادي الأهلي طارق قنديل محمد الغزاوي عزة حلمي

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