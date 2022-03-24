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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تطلق حملة نسائية للاحتفاء بالمرأة

البحرين
البحرين

أطلق بنك البحرين الوطني حملة نسائية، وذلك لدعم وتكريم المرأة، وتقديراً للدور المحوري الذي تلعبه في حياتنا، وقد بدأت الحملة بتاريخ 21 مارس الجاري تزامناً مع يوم الأم، وستستمر حتى تاريخ 30 أبريل 2022، لتتضمن عروضًا ترويجية لمستخدمي بطاقات الائتمان، وخصومات حصرية، وجوائز قيمة.

ومن المقرر أن يتم خلال فترة الحملة، مكافأة جميع مستخدمات بطاقات الائتمان الخاصة بالسيدات، بمنحهن فرصة الدخول في سحب مقابل كل 3 دنانير يتم إنفاقها في معاملة واحدة خلال فترة الحملة، للفوز بسوار من الألماس، وذلك لثلاثة فائزات محظوظات منهن.

كما وستتضمن الحملة أيضًا خصومات حصرية في المتاجر المشاركة، وذلك عند الشراء بإستخدام بطاقات بنك البحرين الوطني.

وتعليقًا على إطلاق هذه الحملة الحصرية، صرح  صباح عبداللطيف الزياني، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني قائلاً: «تكريماً لجهود المرأة في المملكة واحتفاءًا بالدور الهام الذي تلعبه في شتى مجالات وشؤون حياتنا اليومية، يسعدنا ان نعلن إطلاق هذه الحملة الاستثنائية، والتي تعكس تثميننا لدور المرأة في جميع المجالات، وتقديرنا لجهودها الجبارة، وعطاءاتها اللامحدودة، وماحققته من انجازات ساهمت في الارتقاء بالمملكة وبناء الأجيال».

واختتم حديثه قائلاً: «ونحن في بنك البحرين الوطني ملتزمون على الدوام بوعدنا بأن نكون أقرب إلى عملاءنا، وهذا ما يجعلنا نسعى باستمرار لتقديم منتجات وخدمات مصممة خصيصاً لتبية احتياجات المرأة في المملكة.

و تعد هذه الحملة مجرد إنطلاقة لمسيرة حافلة من المفاجآت التي يعتزم البنك طرحها لخدمة العملاء من الإناث خلال العام الجاري، ونحن نتطلع بكل حماس لمشاركة مزيد من العروض والمنتجات الحصرية والاستثنائية التي تثري تجربة عملاءنا الكرام عما قريب.»
 

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