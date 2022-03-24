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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال زيارته البحرين.. وفد الكونجرس الأمريكي يشيد بمنظومة مكافحة الإتجار بالأشخاص

البحرين
البحرين

أشاد وفد مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين بحرص مملكة البحرين على مراجعة وتطوير منظومتها التشريعية والقانونية بصورة مستمرة بما يتوافق مع المتطلبات الدولية ويراعي الاعتبارات القانونية والإنسانية والاجتماعية، بهدف توفير الحماية اللازمة لضمان حقوق كافة أطراف الإنتاج. كما أثنى الوفد الأمريكي على جهود تعزيز مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص، وتطوير وسائل مراقبتها وتعقبها، وفق منظمة عمل مؤسسي متكامل يضم مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من موظفي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين إلى هيئة تنظيم سوق العمل فى البحرين، وذلك في إطار زيارته إلى مملكة البحرين، حيث كان في استقبالهم نواب الرئيس التنفيذي وعدد من المدراء والمسئولين بالهيئة، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية.

واطلع الوفد على أحدث مستجدات تطوير سوق العمل، ودور هيئة تنظيم سوق العمل في توفير البيئة الآمنة للعمّال وأصحاب الأعمال على حد سواء، والتزامها بتعزيز الجهود في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب توفير الآليات القانونية والإجرائية لحماية العمالة من الاستغلال بأنواعه في الأوضاع الطبيعية أو الاستثنائية.

كما استمع الوفد إلى شرح لأحدث مستجدات وتفاصيل المشاريع والمبادرات التي اتخذتها الهيئة في إطار حفظ حقوق العمالة، ومنها نظام حماية الأجور ونظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى.

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