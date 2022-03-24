شاهد.. ملك قورة مع محمد نور في كواليس "الحب بتفاصيله"

ظهرت الفنانة ملك قورة، بلوك مختلف في الصور الرسمية التي طرحها الشركة المنتجة ضمن أحداث فيلم "الحب بتفاصيله" وكان انتهي فريق العمل مؤخرًا من تصوير جميع مشاهده حيث تم تصوير الفيلم ما بين مملكة البحرين و مصر ،و بدأ مخرج العمل في عمليات المونتاج الخاصه به وذلك استعدادًا لطرح الفيلم بالسينمات فى موسم عيد الفطر القادم.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي رومانسي حول رامز الشاب الغني الذي يعود لمصر بعد وفاة والده و يصبح فجأه مسؤول عن أخيه غير الشقيق و لا يستطيع العودة و يبدأ قصة حب مع فتاة بسيطة ترفض الارتباط بشخص من طبقة أعلى فيضطر للعيش بشخصيتين حتي ينال اعجابها.

فيلم "الحب بتفاصيله" بطولة المطرب محمد نور ، ملك قورة ، مصطفي ابو سريع ، علاء مرسي ، أحمد بجة، كريم الحسيني، محمد غنيم ، مصطفي عباس ، كاريمان ، دينا هلال ،ناردين عبد السلام ، ومفاجأة العمل الأطفال أدهم حسن وعمر نور و ضيوف الشرف النجم مصطفي قمر و النجمه رزان المغربي و الفنانة مادلين طبر ، بالاشتراك مع الممثله اللبنانيه ميساء عطالله و الفنانة السعوديه اسراء نصير ، والفيلم إنتاج هيثم حسن و شاكر بن يحمد ، وتأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدي ومسئول إعلامي للفيلم يارا احمد.