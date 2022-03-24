عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. ملك قورة مع محمد نور في كواليس "الحب بتفاصيله"

صدى البلد

ظهرت الفنانة ملك قورة، بلوك مختلف في الصور الرسمية التي طرحها الشركة المنتجة ضمن أحداث فيلم "الحب بتفاصيله" وكان انتهي فريق العمل  مؤخرًا من تصوير جميع مشاهده حيث تم تصوير الفيلم ما بين مملكة البحرين  و مصر ،و بدأ مخرج العمل  في عمليات المونتاج الخاصه به وذلك استعدادًا لطرح الفيلم بالسينمات فى موسم عيد الفطر القادم.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي رومانسي حول رامز  الشاب الغني الذي يعود لمصر بعد وفاة والده و يصبح فجأه مسؤول عن أخيه غير الشقيق و لا يستطيع العودة و يبدأ قصة حب مع فتاة بسيطة ترفض الارتباط بشخص من طبقة أعلى فيضطر للعيش بشخصيتين حتي ينال اعجابها.

في عيد ميلاد ملك قورة.. والدتها فنانة ومحطات هامة في مشوارها الفني

في النوبة.. ملك قورة تخضع لجلسة تصوير جديدة

 فيلم "الحب بتفاصيله"  بطولة المطرب محمد نور ، ملك قورة ، مصطفي ابو سريع ، علاء مرسي ، أحمد بجة، كريم الحسيني،   محمد غنيم ، مصطفي عباس  ، كاريمان ، دينا هلال ،ناردين عبد السلام ، ومفاجأة العمل الأطفال أدهم حسن وعمر نور و ضيوف الشرف النجم مصطفي قمر و النجمه رزان المغربي و الفنانة مادلين طبر ، بالاشتراك مع  الممثله اللبنانيه ميساء عطالله و  الفنانة السعوديه اسراء نصير  ، والفيلم  إنتاج هيثم حسن  و شاكر بن يحمد ، وتأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدي ومسئول إعلامي للفيلم يارا احمد.

 

السعودية ملك قورة رزان المغربي مملكة البحرين محمد مختار موسم عيد الفطر المطرب محمد نور علاء مرسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

شعبة الصرافة: 300 % زيادة في حصيلة التنازل عن الدولار بعد قرارات البنك المركزي

الأرصاد : طقس الغد مائل للبرودة نهارا قارس ليلا والصغرى 10 درجات

السيسي لـ طالبة بالشرطة: إحنا عايشين على 50 ألف كيلو متر فقط من مساحة مصر

3 شروط استثنائية لـ استحقاق الابن المعاش حال وفاة والده.. و 4 حالات للحرمان | تفاصيل

ترشيحاتنا

مجموعة السبع تحذر روسيا من استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا..وتهدد بعقوبات جديدة

"كاف": 5 أبريل قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

آبل تعترف: كارثة جديدة في تحديث آيفون iOS 15.4 وهذا هو الحل

نيسان تكشف عن 6 طرازات جديدة مخصصة للسوق الأوروبي

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

مناطق العفة| المشدد 10 سنوات لـ قهوجي في الاعتداء على طفلة ببولاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفنانة رحاب حسين تنجو من حادث سير وتهشم سيارتها .. صور

عملات تذكارية بمناسبة مرور عام على تعويم السفينة "إيفر جيفين" .. صور

بينهم والدة فريال أشرف.. تكريم أمهات ذوي الهمم والأبطال الرياضيين| صور

مدبولي يفتتح معرض أهلًا رمضان.. ويتفقد أجنحته.. صور

فيديو

ملايين الجنيهات.. ثروة حمدي ووفاء مهددة بعد أزمتهماالأخيرة

أحمد حلاوة وجورج وسوف.. لماذا تطارد شائعات الموت نجوم الفن؟

فاتورة كوافير بـ 43 ألف جنيه .. ما قصتها؟ "فيديوجراف"

قصة قبول علي فرج بجامعة هارفارد .. تعرف عليها .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ