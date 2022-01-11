في عيد ميلاد ملك قورة.. والدتها فنانة ومحطات هامة في مشوارها الفني

يحل اليوم الثلاثاء عيد ميلاد الفنانة ملك قورة ، حيث ولدت في مدينه القاهرة، يوم 11 يناير 1993

ويرصد صدى البلد أهم المعلومات عنها ومحطاتها الفنية

_ والدها رجل الأعمال محمد قورة، ووالدتها الفنانة عبير منير.

_حاصلة على بكالوريوس إعلام الجامعة الأمريكية.

_ بدآت العمل في السابعه من عمرها بمجموعه من الاعلانات مع مجموعه من المخرجين” المصريين والأجانب” كما شاركت في تمثيل العديد من برامج الاطفال وتقديم الاغاني في المهرجانات، ثم انتقلت بعد ذلك الى عالم التمثيل وقدمت العديد من الادوار في الافلام والمسلسلات.

_قدمت مجموعة من البرامج منها:" البرامج التعليمية باللغة الإنجليزية" لطلبة المدارس على القنوات التعليمية والتى لا تزال تعرض حتى الآن، وكانت أصغر مقدمة لبرامج تعليمية باللغة الإنجليزية في مصر حيث.

_شاركت ملك في العديد من المسلسلات، في عام 2005 لعبت مع شقيقتها “مريم” بطوله فيلم” غاوى حب” وفي عام 2006 لعبه دورا في مسلسل “نور الصباح” وايضاً في مسلسل “اريد حلا”، ومسلسل “لحظات حرجه” ، مسلسل” قانون المراغي”،

_حصلت ملك قوره على جائزه أحسن ممثله من اتحاد الاذاعه والتلفزيون في عام “2006” عن دورها في مسلسل نورالصباح و هي جائزه يقدمها إتحاد الاذاعه والتلفزيون تحت مظله وزاره الاعلام المصري، وهي جائزه معروف عنها الحياد والموضوعيه حيث تمنح بناء على راي الجمهور.

_شاركت مع الفنانه ناديه الجندي في مسلسل “نازلي” ، ومسلسل” البارون” ، مسلسل” السبع خطايا” ، مسلسل “العراف” ، مسلسل” خلصانه بشياكه”، وكان اخر اعمالها مسلسل “جمع سالم” مع النجمه زينه.

_جمعت الفنانه ملك علاقه حب مع شخص لم تفصح عن اسم ولكنها صرحت انه خريج جامعه “هارفارد” ويعيش حاليا في بريطانيا.

_أثارت الجدل حولها بجلسة تصوير ظهرت فيها بملامح مختلفة، لتثير تساؤلات جمهورها شكلها.

وأصدرت ملك قورة، آنذاك بيانا صحفيا للرد على هذه الشائعات، وأكدت فيه أن هذه الأخبار غير صحيحة بالمرة وأن جلسة التصوير غيرت شكلها بالكامل عن طريق الفوتوشوب مما أدى إلى تغيير ملامحها.

__ أعلنت منذ أشهر قليلة إصابتها بفيروس كورونا عبر خاصية «إستوري» بحسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، إذ كتبت: «إيجابي كورونا وطالبت كل من تواصل معها مؤخرًا أن يقوم بالاطمئنان على نفسه، وطلبت دعاء الجمهور لها». ولكنها تعافت منه بعدها

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